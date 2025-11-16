X!

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

Jäähoki
Robert Rooba ja KooKoo
Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo sai sel nädalal Soome kõrgliigas kolm järjestikust võitu, viimases mängus tegi skoori ka Rooba.

Pärast koondisepausilt naasmist saadud 6:0 võitu Pelicansi üle jätkas KooKoo reedel 4:1 võiduga SaiPa üle ning laupäeval alistati võõrsil lisaajal 3:2 Kiekko-Espoo.

Kiekko-Espoo võitis esimese kolmandiku 2:0, mõlemad väravad viskas Peter Quenneville. KooKoo skoori avas teise perioodi keskel just Rooba, viigivärava viskas viimase kolmandiku alguses Ossi-Petteri Jaakola. KooKoole tõi lisaajal võidu Miska Siikonen, kes skooris, kui lisaaega oli mängitud 1.08.

Roobale oli see tänavuse hooaja viies värav.

Liigatabelis on 22 mängust kümme normaal- ja neli lisaajal võitnud KooKoo 38 punktiga neljas, liider on Pori Ässät 46 punktiga.

Vigastatud Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa jäi kodujääl 2:5 alla Jyväskylä JYP-ile. Tabelis on KalPa 31 punktiga kümnes, JYP on 44 punktiga teine.

Toimetaja: Maarja Värv

