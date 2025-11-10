Eesti kurlingunaiskond sai MK-etapil kolmanda koha

Eesti esindusnaiskond Kerli Laidsalu juhtimisel saavutas Rootsis toimunud MK-etapil kolmanda koha. Poolfinaalis oli Eesti vastaseks Taani olümpiakoondis Madeleine Dupont'i juhtimisel ning Eesti pidi tunnistama vastase paremust.

Eesti mängis tugeva vastase vastu strateegiliselt, sundides taanlannasid leppima ühe punktiga nendes voorudes, kus neil oli viimase kivi viske eelis. Samaga vastas ka Taani, kes ei lasknud omakorda Eestil oma eeliseid realiseerida.

Otsustavateks osutusid aga kolmas ja neljas voor, kus Taanil õnnestus esmalt võita kolm punkti ning seejärel röövida Eestilt kolm punkti lisaks. Viimastes voorudes ei õnnestunud Eestil mänguseis viigistada ning kohtumine lõppes Taani kasuks 8:2.

Eesti kurlingunaiskonna kapten Kerli Laidsalu jäi turniiri tulemuse ja naiskonna sooritusega rahule. "Turniir kulges edukalt ning üldpilt oli väga hea. Samas näeme kohti, mida saame enne eesseisvaid suurvõistlusi veel lihvida, et meie sooritus oleks veel tugevam," ütles ta.

Finaalis kohtusid Taani ja Türgi naiskonnad. Taani esindus oli finaalis selges ülekaalus ning Türgi naiskonnal ei õnnestunud võita ühtegi punkti. Finaalkohtumine lõppes Taani puhta võiduga 4:0 ning Madeleine Dupont´i naiskond tuli Sundbybergi MK-etapi võitjaks teist aastat järjest.

Kurlingu MK-etapp Nordic Curling tour toimus Rootsis Sundbybergis. MK-etapil mängisid Eesti koondise koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Eesti naiskonna järgmiseks võistluseks on kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab Tondiraba jäähallis 6. novembril. Seejärel võistleb Eesti kurlingunaiskond Euroopa meistrivõistlustel Soomes, kus Eesti mängib B divisjonis. Kurlingu EM toimub 22.–29. novembril.