X!

Eesti kurlingunaiskond sai MK-etapil kolmanda koha

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Eesti esindusnaiskond Kerli Laidsalu juhtimisel saavutas Rootsis toimunud MK-etapil kolmanda koha. Poolfinaalis oli Eesti vastaseks Taani olümpiakoondis Madeleine Dupont'i juhtimisel ning Eesti pidi tunnistama vastase paremust.

Eesti mängis tugeva vastase vastu strateegiliselt, sundides taanlannasid leppima ühe punktiga nendes voorudes, kus neil oli viimase kivi viske eelis. Samaga vastas ka Taani, kes ei lasknud omakorda Eestil oma eeliseid realiseerida.

Otsustavateks osutusid aga kolmas ja neljas voor, kus Taanil õnnestus esmalt võita kolm punkti ning seejärel röövida Eestilt kolm punkti lisaks. Viimastes voorudes ei õnnestunud Eestil mänguseis viigistada ning kohtumine lõppes Taani kasuks 8:2.

Eesti kurlingunaiskonna kapten Kerli Laidsalu jäi turniiri tulemuse ja naiskonna sooritusega rahule. "Turniir kulges edukalt ning üldpilt oli väga hea. Samas näeme kohti, mida saame enne eesseisvaid suurvõistlusi veel lihvida, et meie sooritus oleks veel tugevam," ütles ta.

Finaalis kohtusid Taani ja Türgi naiskonnad. Taani esindus oli finaalis selges ülekaalus ning Türgi naiskonnal ei õnnestunud võita ühtegi punkti. Finaalkohtumine lõppes Taani puhta võiduga 4:0 ning Madeleine Dupont´i naiskond tuli Sundbybergi MK-etapi võitjaks teist aastat järjest.

Kurlingu MK-etapp Nordic Curling tour toimus Rootsis Sundbybergis. MK-etapil mängisid Eesti koondise koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Eesti naiskonna järgmiseks võistluseks on kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab Tondiraba jäähallis 6. novembril. Seejärel võistleb Eesti kurlingunaiskond Euroopa meistrivõistlustel Soomes, kus Eesti mängib B divisjonis. Kurlingu EM toimub 22.–29. novembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jääkeegli uudised

12:29

Eesti kurlingunaiskond sai MK-etapil kolmanda koha

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

23.10

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

sport.err.ee värsked uudised

13:41

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

13:14

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

12:57

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu Uuendatud

12:56

Käit ja Paskotši jäävad koondisemängudest eemale

11:40

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

11:20

VIDEO | Kui heas vormis on Eesti spordiajakirjanikud?

10:33

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

09.11

ETV spordisaade, 9. november

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

09.11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

09.11

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

09.11

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

09.11

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo