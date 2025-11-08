X!

Eesti judoka Pihlak tuli veteranide MM-il medalile

Judo
Evelin Pihlak (Keskel) koos treener Riina Toomise ja abikaasa Marekiga
Evelin Pihlak (Keskel) koos treener Riina Toomise ja abikaasa Marekiga Autor/allikas: Erakogu
Judo

Eesti judoka Evelin Pihlak teenis Pariisis toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel klassis F4 pronksmedali.

Pihlak oli avaringis vaba ja kaotas seejärel hiljem maailmameistriks kroonitud prantslannale Helene Mabillonile. Lohutusringis alistas ta aga britt Nicole Rudussi ja kolmanda koha kohtumises ipponiga hispaanlanna Ana Soler Albadalejo.

"Võistelda Euroopa judomekas on elamus – tribüünid on publikut täis ja elatakse maruliselt kaasa. Medalit võita on alati super tunne," kommenteeris treener Riina Toomise hoolealune saavutust.

"Pärast esimese matši ebaõnnestunud otsuseid ja kaotust suutsin ennast järgmistes kohtumistes kokku võtta ja paremini keskenduda. Ma tänan oma armsat treenerit ja sõpra Riinat, kes on minu tugi, ja minu kallist abikaasat Marekit, kes toetab, innustab ja on mu jaoks olemas."

2027. aastal võõrustab Tartu judoveteranide Euroopa meistrivõistlusi.

Toimetaja: Siim Boikov

