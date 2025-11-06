X!

Eesti judoka võitis veteranide MM-il pronksmedali

Artur Tkatšuk (paremal)
Artur Tkatšuk (paremal) Autor/allikas: Kulumbegashvili Tamara/IJF
Pariisis toimuval veteranide maailmameistrivõistlustel judos on kohal üle 2300 sportlase 65-st riigist ning Eesti judoka Artur Tkatšuk oli heas hoos ja saavutas suurepärase kolmanda koha.

Esimeses kohtumises tuli vastu rootslane Karl Baker, kes on varasematel aastatel võitnud kokku viis veteranide tiitlimedalit. Kogenud meeste esimene kohtumine oli võtetevaene, kuid mõni sekund enne normaalaja lõppu suutis Tkatšuk vastase liikumise enda kasuks pöörata ja sooritada võidu toonud puusaheite.

Järgmises kohtumises astus eestlasele vastu kogenud prantslane Franck Chazeirat ja matši tulemus sündis lisaaja esimesel minutil, kui Tkatšuk pareeris vastase heiterünnaku osavalt ära ja võttis ta kinnihoidmisse, kust välja tulemiseks jaksu enam ei jätkunud - ippon.

Kaheksandikfinaali matši esimesel minutil suutis eestlane hispaanlase Ivan Jimenez Lopezi heita uchi-mata-makikomi heitega waza-ari vääriliselt ning pärast hoidis taktikaliselt vastast nulli peal ja tasuks matšivõit.

Veerandfinaalis tuli vastu eelmise aasta MM-i hõbemedalist Denison Soldani Santos Brasiiliast, kes tuli Pariisi vigade parandust tegema. Pingelises matšis pidi Tkatšuk vastase paremust tunnistama ja brasiillane tuli päeva lõpuks maailmameistriks.

Lohutusringis alistusid kiirelt ja kindlalt prantslane Thibault Laroche ja sakslane Andreas Schwaiger ning Tkatšuk jõudis välja pronksmedali kohtumiseni.

Kolmanda koha matš oli pingeline ja luurav, kuid eestlane suutis poolteist minutit enne lõppu vana hea uchi-mata-sukashi tehnikaga argentiinlase yuko vääriliselt heita. Mauricio Amorosol vastumürki leida ei õnnestunud ning Tkatšuk sai kaela pronksmedali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

