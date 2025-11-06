Ovetškin asutas 900 värava klubi

Washington Capitals võõrustas öösel vastu neljapäeva St. Louise tiimi ning läks kolmanda perioodi lõpuks juhtima 5:0. Blues sai otsustava kolmandiku alguses värava kirja, kuid Capitals vastas veel ühega ning vormistas kodupubliku ees kindla 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) võidu.

Capitalsi teise värava viskas mullu liiga kõige aegade väravaküttide edetabelis Wayne Gretzkyst mööda kerkinud venelane Aleksandr Ovetškin, kelle jaoks oli see karjääri 900. tabamus. "Mängin veel, aga kui mu karjäär kunagi läbi saab, eks siis meenutan seda. Tiimikaaslased ütlesid mulle pingil küll, et see on eriline saavutus, aga ma olen veel aktiivne mängija, mul on veel palju mänge ees."

"Teadsin, et viskan [900. värava] millalgi ära, kasvõi tühja väravasse," lisas Ovetškin. "See on suur number. Keegi pole seda NHL-i ajaloos teinud ja see on eriline saavutus. Mul on heameel, et see tehtud sai ja veel kodupubliku ees, mu pere ja fännid said kohale tulla."

Capitals teenis oma kuue kaotuse kõrvale seitsmenda võidu ning jätkab idakonverentsis kaheksandal kohal. Esikohal on üheksa võitu ja neli kaotust saanud Montreal Canadiens, läänes jätkab liidrina kaheksa võidu ja kuue kaotusega Colorado Avalanche.

Teised tulemused:

Seattle - San Jose 1:6

Vancouver - Chicago 2:5

Calgary - Columbus 5:1

Toronto - Utah 5:3