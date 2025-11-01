Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

Alamaa võiduajaks mõõdeti 9:08.40. Üldarvestuses järgnesid eestlasele sakslane Jan Seewald (+11.37) ja austraallane Aiden Cuff (+18.48). Alamaa tuli 3,8-kilomeetrise ujumise järel veest välja 35. positsioonil, ent kerkis seejärel 180-kilomeetrisel rattarajal kiirelt liidriks ja suutis troopilises kuumuses hoida esikohta ka 42,2-kilomeetrisel jooksudistantsil.

"Viimased võistluseelsed nädalad olid ettevalmistuse poolest üsna konarlikud, selle pärast läksin starti suuremate ootusteta ega hakanud endale tulemuse osas pingeid peale panema," ütles Alamaa võistluse järel. "Kuna ujumine oli ajaliselt küllaltki ootuspärane ja jooks pigem kehvemapoolne, siis täna pakkus põhilist rahulolu rattasõit. Nädala eest kuumenesin siin esimestes rattatrennides juba rahulikult sõites üle, aga täna asjad klappisid, keskendusin enda jahutamisele ning sõitsin päeva kiireima rattaaja."

"Rattasõidu viimasel tunnil hakkasid kuumus ja päike juba päris tuntavalt hammustama ning sama jätkus ka jooksurajal," jätkas Alamaa. "Tundsin kohe maratoni alguses, et jalas erilist särtsu pole ning tuleb lihtsalt päev kuidagi ühele poole saada. Üksinda ja kehva tundega kuumuses maratoni joostes jõuab igasuguseid tumedaid mõtteid peast läbi käia, kuid eneselegi üllatuseks suutsin rattal välja sõidetud edumaad jooksurajal hoida."

Esikohaga teenis Alamaa pääsme Hawaiil peetavatele Ironmani maailmameistrivõistlustele. Naiste klassis olid kolm paremat Sally Potter (10:38.51), prantslane Alexandra Vano (+27.07) ja Erin Thomson (+38.31).