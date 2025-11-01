Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni
Eesti jalgpallikoondise kaitsja Märten Kuusk tegi täismängu, aidates Katowice Poola kõrgliiga 14. voorus Nieciecza Termalica vastu kuiva 3:0 võiduni.
Skoori avas Lukas Klemenz 13. minutil, Eman Markovici tabamused kasvatasid Katowice eduseisu 76. ja 89. minutil, vahendab Soccernet.ee.
Kuuse koduklubi tõusis hetkel liigatabelis kümnendale kohale.
Katowice on nüüd võitnud neli ametlikku kohtumist järjest (kolm liigas, üks karikas). Viimases kolmes järjestikuses mängus on Kuusk viibinud väljakul algusest lõpuni.
Toimetaja: Maarja Värv