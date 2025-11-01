Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni

Katowice on nüüd võitnud neli ametlikku kohtumist järjest (kolm liigas, üks karikas). Viimases kolmes järjestikuses mängus on Kuusk viibinud väljakul algusest lõpuni.

Skoori avas Lukas Klemenz 13. minutil, Eman Markovici tabamused kasvatasid Katowice eduseisu 76. ja 89. minutil, vahendab Soccernet.ee .

