Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

Iluuisutamine
Elina Goidina
Elina Goidina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti Uisuliidu otsuse kohaselt pääsevad edaspidi täiskasvanute vanuseklassis Eesti meistrivõistlustele üksiksõidus võistlema sportlased, kes on vähemalt 17-aastased.

Uisuliidu otsus tugineb Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) 2022. aasta otsusele.  Eesmärk on alaliidu sõnul vähendada täiskasvanuks saanud sportlaste liiga varajast tippspordist loobumist ja hoiduda noorte uisutajate üle forsseerimisest.

Eesti meistrivõistlustega samal ajal, 13.-14. detsembril korraldab Uisuliit juunioride karikavõistlusi. Eesti noorte meistrivõistlused, mis korraldatakse juunioride (üksiksõidus 13-18) ja advance novice (10-15) vanuseklassides, toimuvad tavapäraselt 2026. aasta veebruaris.

"Oleme saanud eksperthinnangu Uisuliidu tehniliselt komiteelt, kuhu kuuluvad ka rahvusvahelise klassi kohtunikud, et ISU vanuse alampiirile üleminek on vajalik kohe. Kohtunikel on ülimalt keeruline hinnata samaaegselt täiskasvanuid ja juuniore, kelle füüsis ja elementide sooritamise eeldused on erinevad," ütles Uisuliidu president Maire Arm.

"Kahjuks on see otsus ka osadele noorsportlastele ebameeldiv. Kuid kui otsus on vajalik, siis tuleb see ühel päeval vältimatult ära teha. Kahetsen väga, et me ei jõudnud selleni juba varem, kui see 2022. aastal päevakorda tõusis."

"Teisalt andis see aeg meile võimaluse jälgida, millised mõjud on eri vanuses sportlaste eraldi hindamisel uisuspordile ja uisusportlastele. Mitmed nimekad sportlased maailmas on leidnud motivatsiooni tippspordiga jätkamiseks. ISU oluline argument otsuse juures on olnud hoiduda juunioride vanuseklassi sportlaste kehalise arengu üle forsseerimise eest liiga noores eas," selgitas Arm.

Uisuliit on otsuse läbi rääkinud Eesti treenerite kogukonnaga, kellest pea kõigil on sportlasi nii täiskasvanute kui ka juunioride vanuses. "Juuniorid ei jää millestki ilma, kuna igal aastal hakkavad praegused juuniorid järjest jõudma täiskasvanute vanuseklassi. Kui nad on sinna välja uisutanud, siis nad mõistavad kõik tänase otsuse vajalikkust, ja ilmselt ka raskust," ütles Arm.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

