Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

Eesti uisuliit otsustas poolteist kuud enne detsembri keskel toimuvaid täiskasvanute Eesti meistrivõistluseid lubada EMV-le üksiksõidus võistlema sportlased, kes on vähemalt 17-aastased. Otsus mõjutab näiteks 15-aastast tulevikutähte Elina Goidinad ning 16-aastast Maria Eliise Kaljuveret.

"Sain sel nädalal uudise, mis lõi mind täiesti rööpast välja," kirjutas Goidina oma sotsiaalmeediakontol. "Mul on väga kahju, et sain selle teate alles nüüd, sest olen nendeks võistlusteks valmistunud sama tõsiselt ja pühendunult kui igaks teiseks tähtsaks võistluseks," lisas noor iluuisutaja.

"Tippiluuisutajad Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USA-s lubavad juunioridel ka täiskasvanute meistrivõistlustel osaleda, et arendada iluuisutamise üldist taset, aidata juunioridel tugevamaks saada ning vanematel uisutajatel vormis püsida. Ma ei usu, et Amber Glenn ja Kaori Sakamoto kardaks noorematega võistlemist ning kohtunikel ei ole neis riikides probleemi erinevas vanuses võistlejate hindamisega," jätkas Goidina.

"Olen täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel osalenud alates 11-aastasest, et saada järjest tugevamaks. Ja nüüd järsku, kui olen väga heas vormis ning püstitasin äsja Tartus 190,91 punktiga isikliku rekordi, ei ole mul lubatud osaleda võistlustel, mille jaoks olen valmistunud ning kus tahtsin tiitli nimel konkureerida. Kas meie täiskasvanud iluuisutajad on tõesti sel hooajal nii nõrgad, et kardavad juunioride vastu võistlemist? Ning miks selliseid otsuseid tehakse keset hooaega?" küsis Goidina sotsiaalmeedias õigustatult.