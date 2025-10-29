X!

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

Alo Lõoke
Alo Lõoke Autor/allikas: Mikk Otsar
SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse (LHKK) juhatuse liige Alo Lõoke, kes on juhtinud sihtasutust alates 1. novembrist 2022, otsustas ametist tagasi astuda.

"Need kolm aastat on olnud väga teguderohked. Oleme selle ajaga algatanud palju suuri ja olulisi asju. See kõik on olnud võimalik tänu toredatele ja headele kolleegidele ning suurele "Terve Eesti eest!" võrgustikule. Suured asjad on saanud alguse – nüüd on aeg kellelgi teisel see töö üle võtta ja viia uuele tasemele. Mina võtan korraks aja maha ja keskendun perele," ütles Alo Lõoke LHKK kodulehele postitatud teates.

Sihtasutus jätkab tegutsemist ja liigub edasi uude etappi, keskendudes koostöö ja ühiste eesmärkide tugevdamisele kooskõlas EOK strateegia 2025–2030 suunistega.

Alates 1. novembrist 2025 asub LHKK juhatuse liikmeks koostöösuhete juht Maiu Merihein, kes täidab juhi ülesandeid kuni uue juhatuse liikme ametisse nimetamiseni. Lõoke täidab oma juhatuse liikme ametikohustusi kuni 2. detsembrini 2025.

Kõik LHKK tegevused ja koostööprojektid jätkuvad tavapäraselt. Avalik konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutatakse välja lähiajal Eesti Olümpiakomitee poolt.

Toimetaja: Maarja Värv

