Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

Karikavõistlustel oli kavas kolm kategooriat. Akrobaatilistes trikkides ehk vabakavas võitis Eesti konkurentsis Mairold Viirlaid ning rahvusvahelises konkurentsis Soome meister Samu Könönen.

Streetlifting'us ehk lisaraskusega lõua tõmbamisel ja harjutustel rööbaspuudel oli parim Robert Klein ning jõuvastupidavuses võidutses täiskasvanud naiste seas Lii Zerel.

Võistluste raames toimus konkurss Lidl Best Trick, kus said osaleda kõik kalisteenika harrastajad. Kõige marulisema aplausi pälvis Vladislav Gužov, kes jäi streetlifting'us kolmandale kohale, kuid on Tallinnas tuntud trikisportlane freerunning'u alal.

"Kalisteenikas kasutatakse enda keha raskust jõu, painduvuse ja vastupidavuse parandamiseks, mis on väga hea meetod füüsilise vormi arendamiseks. Ala saab harrastada näiteks välijõusaalides, mida leiab täna kõikjal üle Eesti," ütles võistluste peakorraldaja Erik Naissaar.

Laupäeval toimusid ka showmatšid käesurumisspordis. Matšid olid kolmes kaalukategoorias: kuni 80 kg, kuni 100 kg ning üle 100 kg. Kõige raskemas kaalukategoorias võidutses Erik Jõesaar.