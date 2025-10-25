Kalevi spordihallis selgusid parimad iluvõimlemise rühmkavades
Tallinnas Kalevi spordihallis peeti reedel Eesti meistrivõistlused iluvõimlemise rühmkavades, kus nelja vanusekategooria peale lõi kaasa 13 võistkonda.
Meistriklassis ehk 2010. aastal ja varem sündinute seas osales vaid NPSK/Fouette, kes teenis 30,700 punktiga seega ka esikoha.
Juuniorklassis olid parimad Rebasesabad (VK Rütmika; 44,750), noorteklassis Võimlemiskool Diiva noorteklass (39,600) ja lasteklassis Gucci (Tip-Top Klubi ja VK Crystal; 34,900).
Toimetaja: Siim Boikov