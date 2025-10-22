X!

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

Jalgpall
Sergei Hohlov-Simson (keskel vasakul) ja Uno Tutk
Sergei Hohlov-Simson (keskel vasakul) ja Uno Tutk Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti jalgpalliametnikud tegutsevad sel nädalal mitmetel Euroopa väljakutel nii delegaadina, korraldusjuhina kui ka kohtunike vaatlejana.

Kolmapäeval võõrustab Viini Austria UEFA noorteliiga raames Haifa Maccabit ning sel matšil tegutseb UEFA delegaadina Targo Kaldoja. Neljapäeval on UEFA Euroopa liigas vastamisi Bergeni Brann ja Glasgow Rangers ning seal on UEFA poolseks delegaadiks Sergei Hohlov-Simson. Juss Tamming on korraldusjuhiks (venue director) neljapäevasel Malmö ning Zagrebi Dinamo vahelisel Euroopa liiga matšil.

UEFA konverentsiliigas tegutsevad neljapäeval kohtunike vaatlejatena Uno Tutk ning Hannes Kaasik. Tutk jälgib Rootsis toimuval Häckeni ja Rayo Vallecano matšil bosnialastest kohtunike tegevust, Kaasik aga Rijeka ning Praha Sparta kohtumisel inglaste brigaadi tööd.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.

Toimetaja: Anders Nõmm

