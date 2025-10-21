NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

Jäähokiliigas NHL pidi senine idakonverentsi liider Carolina Hurricanes vastu võtma esimese kaotuse, kui võõrsil alistuti Vegas Golden Knightsile 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

Hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Hurricanes jäi avakolmandikul Jack Eicheli ja Pavel Dorofejevi väravate järel 0:2 kaotusseisu. Kuigi soomlane Sebastian Aho vähendas teisel perioodil kaotusseisu ühele väravale, siis viimasel kolmandikul vormistasid võõrustajale võidu Ivan Barbashevi ja William Karlssoni täpsed visked.

Vegas pidi juba avakolmandikul väravavahti vahetama, sest Adin Hill sai vigastada, kuid tema asendaja Akria Schmid tegi suurepärase etteaste, tõrjudes 23 pealeviskest 22.

Hurricanes langes idakonverentsis Detroit Red Wingsi seljataha teisele kohale. Golden Knights on läänekonverentsi liider.

New York Rangersi kesine hooaja algus jätkus kodujääl, kui külla tulnud Minnesota Wildile kaotati 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Wildi särgis said käe valgeks Jonas Brodin, Jacob Middleton ja Kirill Kaprizov, Rangersi auvärava viskas Artemi Panarin.

Viimasest viiest mängust neli kaotanud Rangers on idas üheksas, Wild kerkis läänes kaheksandaks.

Teised tulemused:

Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:2

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:2

Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 5:2