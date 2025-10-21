X!

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

Jäähoki
Carolina Hurricanesi mängija Seth Jarvis.
Carolina Hurricanesi mängija Seth Jarvis. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL pidi senine idakonverentsi liider Carolina Hurricanes vastu võtma esimese kaotuse, kui võõrsil alistuti Vegas Golden Knightsile 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

Hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Hurricanes jäi avakolmandikul Jack Eicheli ja Pavel Dorofejevi väravate järel 0:2 kaotusseisu. Kuigi soomlane Sebastian Aho vähendas teisel perioodil kaotusseisu ühele väravale, siis viimasel kolmandikul vormistasid võõrustajale võidu Ivan Barbashevi ja William Karlssoni täpsed visked.

Vegas pidi juba avakolmandikul väravavahti vahetama, sest Adin Hill sai vigastada, kuid tema asendaja Akria Schmid tegi suurepärase etteaste, tõrjudes 23 pealeviskest 22.

Hurricanes langes idakonverentsis Detroit Red Wingsi seljataha teisele kohale. Golden Knights on läänekonverentsi liider.

New York Rangersi kesine hooaja algus jätkus kodujääl, kui külla tulnud Minnesota Wildile kaotati 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Wildi särgis said käe valgeks Jonas Brodin, Jacob Middleton ja Kirill Kaprizov, Rangersi auvärava viskas Artemi Panarin.

Viimasest viiest mängust neli kaotanud Rangers on idas üheksas, Wild kerkis läänes kaheksandaks.

Teised tulemused:

Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:2
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:2
Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 5:2

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

11:59

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

18.10

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

17.10

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

09.10

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09.10

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

08.10

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

08.10

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

11:16

Igoneni ja Vetkali klubid pidid vastaste nappi paremust tunnistama

10:45

Seitsmenda mängu võitnud Blue Jays lõpetas 32 aasta pikkuse ootuse

10:08

Esiliigas mängiv Peetri jättis kuuekordse karikavõitja TalTechi geimivõiduta

09:44

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

09:03

Eesti sangpommisportlased võitsid MM-il suure hunniku medaleid

08:39

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo