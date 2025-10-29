X!

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

Jäähoki
Connor Bedard
Connor Bedard Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Põhja-Ameerika jäähoki profiliigas NHL alistas Chicago Blackhawks Connor Bedardi nelja resultatiivsuspunkti toel 7:3 Ottawa Senatorsi.

Tunamulluses NHL-i draft'is esimesena valitud 20-aastane Bedard jõudis sihile kaks minutit enne avakolmandiku lõppu, kolm minutit pärast teise algust ning vormistas kübaratriki neli minutit pärast otsustava perioodi algust. Lisaks andis ta Blackhawksi kuuendale väravale ka söödu.

Hooajal 2023/24 viskas mullu Kanadat ka MM-finaalturniiril esindanud Bedard Chicago eest 22 väravat ja andis 39 söötu, eelmisel hooajal jäid tema arvele 23 väravat ja 44 söötu. Sel hooajal on Kanada tulevikulootus kümne mänguga saanud kirja kuus väravat ja sama palju sööte, millega juhib oma tiimi resultatiivsustabelit.

Nii ida- kui läänekonverentsi liidrid - vastavalt New Jersey Devils ja Utah Mammoth - pidid teisipäeval kaotusega leppima. Devils jäi 4:8 alla Colorado Avalanche'ile ning Mammoth 3:6 Edmonton Oilersile. Kaks väravat viskas Kanada meeskonna kasuks Connor McDavid.

Toimetaja: Anders Nõmm

