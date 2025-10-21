Igoneni ja Vetkali klubid pidid vastaste nappi paremust tunnistama

Esmaspäeva õhtul olid võistlustules Eesti jalgpallikoondislaste Matvei Igoneni ja Martin Vetkali koduklubid Degerfors ja Dordrecht.

Puuriluku Igoneni leivaisa Degerfors läks Rootsi kõrgliiga 27. voorus vastamisi Halmstadiga. Kohtumise saatuse otsustas 16. minuti omavärav, mille paigutas täismängu teinud Igoneni seljataha Juhani Pikkarainen. Kohtumise järel paikneb eestlase koduklubi 16 meeskonna arvestuses eelviimasel tabelireal, vahendab Soccernet.

Martin Vetkal ja Dordrecht läksid Hollandi esiliiga 12. vooru kohtumist Waalwijki vastu juhtima juba teisel minutil. Avapoolaeg lõppeski eestlase klubi napis eduseisus, kuid 73. ja 84. minutil haarasid vastased juhtohjad endale. Seejärel lahkus 88. minutil väljakult ka algrivistusse kuulunud Vetkal. Dordrecht paikneb üheksandal tabelireal, ent kuuendast kohast lahutab neid vaid üks võit.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.