Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

Eelmise hooaja lõpus liiga läbi aegade edukaimaks väravakütiks tõusnud Ovetškin sai käe valgeks viimase perioodi alguses, kui realiseeris edukalt Dylan Strome'ilt tulnud söödu. Tegu oli venelase 898. väravaga NHL-i põhihooajal.

"Kui mul poleks [eelmistes mängudes] üldse olnud väravavõimalusi, siis oleks küll sant tunne olnud. Aga ei, võimalusi oli. Mõnikord tuleb kannatlik olla, küll üks lõpuks läheb sisse. Loodan, et järgmises mängus tuleb juba rohkem väravaid," muljetas Ovetškin mängu järel.

Ovetškin oli ka ise sööduandja rollis, kui tegi esimesel kolmandikul eeltöö Strome'ile. Lisaks neile olid võitjate poolel täpsed ka Aleksei Protas ja Tom Wilson.

Capitals alustas hooaega 1:3 kaotusega Boston Bruinsile, kuid on seejärel järjest alistanud New Yorgi klubid Islandersi ja Rangersi, Tampa Bay Lightningu ja nüüd Wildi. Idakonverentsis paiknetakse kaheksa punktiga teisel kohal.

