Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev

Triatlon
Henry Räppo.
Henry Räppo. Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Triatlon

Austraalias Wollongongis toimunud T100 Triathlon World Touri etapil saavutas Henry Räppo tugevas konkurentsis viienda koha.

Esmakordselt T100 sarjas võistlustulle pääsenud Räppo tuli kahekilomeetriselt ujumisdistantsilt veest välja kuuendana, kaotust liidrile Pariisi olümpiahõbedale Hayden Wilde'ile oli sel hetkel veidi üle minuti.

Räppo säilitas 80-kilomeetrise rattasõidu järel kuuenda koha ning kuigi jooksurajal näitas paremuselt kaheksandat aega, siis finišisse jõudis eestlane viiendana koguajaga kolm tundi, 11 minutit ja neli sekundit.

"Ma arvan, et täna oli minu senise karjääri kõige parem päev. Ujumine oli suhteliselt okei, ujusime kolm ringi ja mul läks iga ringiga aina paremini ning suutsin positsiooni parandada. Kohe rattasõidu alguses sain aru, et täna on head jalad ja esimese 10 km jooksul suutsin suuremalt grupilt eest ära sõita. Jooksus üritasin tugevalt alustada, aga samas ka kontrollitult. Rada oli väga raske, kartsin, et tõusud võivad lõpus hakata olukorda raskemaks muutma, aga suhteliselt hästi läks. Kestsin ära, olen väga rahul," rääkis Räppo võistluse järel.

Esikoha sai Wilde (3:06.07), teine oli sakslane Mika Noodt (+0.35) ja kolmandaks tuli hollandlane Youri Keulen (+1.05). Räppot edestas ka hollandlane Menno Koolhaas (+3.18).

Räppo teenis T100 sarja etapil koha wildcard'i ehk vabapääsme alusel. "Sarjas on stardis 20 meest, kellel on üldjuhul ühe aasta pikkune leping. Kui mõni neist ei osale, siis saab starti wildcard. Mina sain siin võistlemisest teada kaks nädalat enne starti ehk üsna lühikese etteteatamisega. Olin selleks ikkagi valmistunud ja täna lõpetasin parima wildcard'ina ehk viiendana. Sellega ongi minu hooaeg läbi, kokkuvõtvalt oli väga edukas hooaeg."

Naiste võistlusel moodustasid esikolmiku britt Kate Waugh (3:26.55), austraallanna Ashleigh Gentle (+5.09) ja hispaanlanna Sara Perez Sala (+5.36).

Toimetaja: Henrik Laever

