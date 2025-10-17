Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il ajaloolise koha

19-aastane Kapten oli ujumise järel kaheksas, tõusis rattasõiduga seitsmendaks ja ületas finišijoone samal positsioonil ehk seitsmendana (01:05.36). Tegemist on Eesti triatloni ajaloo parima tulemusega World Triathloni suurvõistlusel.

"See oli minu viimane võistlus juunioride klassis. Eesmärgiks oli lõpetada esikümnes ja selle ma ka täitsin. See oli väga hea tulemus selle päeva kohta, mis mul oli," rääkis Kapten võistluse järel. "Mul õnnestus ujumise start väga hästi, aga esimeste poide juures kadus jalgades jõud täiesti ära. Olin esimeses suures pundis, kuid esineliku kinnipüüdmisest jäi puudu. Sellegipoolest arvan, et suutsin võitluse ilusti lõpetada. Rada oli hästi tehniline ja raske."

"See tulemus ei ole päris see, milleks võimeline olen. Mõnes mõttes on see hea, sest parim on alles ees. Kuna see oli minu viimane start juunioride klassis, siis edasi võistlen U-23 ja eliitnaiste klassides, et koguda olümpiapunkte, et pääseda juba Los Angelese olümpiamängudele," lisas Kapten.

Võitjaks tuli prantslanna Lea Houart (01:03.41), hõbemedali sai kaela ungarlanna Fanni Szalai (+0.36) ja pronksmedali pälvis slovakitar Diana Dunajska (+1.13). Etriin Etverk lõpetas 44. positsioonil (+8.55).

Lisaks Kaptenile ja Etverkile on Austraalias stardis ka Henry Räppo, kes osaleb oma esimesel profisarja T100 Triathlon World Touri etapil. Räppo stardib laupäeval Eesti aja järgi kell 7.45.