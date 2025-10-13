X!

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

Snuuker ja piljard
Mark Williams
Mark Williams Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/VCG
Snuuker ja piljard

Kevadel viiendat korda snuukri MM-finaalis mänginud Mark Williams alistas Hiinas Xi'anis 10:3 Shaun Murphy ning sai vanimaks reitinguturniiri võitnud mängijaks.

50 aasta ja 206 päeva vanusena võttis Williams Xi'ani turniiri võiduga rekordi üle teiselt waleslaselt Ray Reardonilt, kes oli 1982. aastal reitinguturniiri võites 50 aasta ja 14 päeva vanune.

Williamsile oli see karjääri 27. tiitliks, millega on ta kõigi aegade edetabelis viiendal kohal olevast Steve Davisest nüüd ühe turniirivõidu kaugusel. Esikohal on Ronnie O'Sullivan 41 reitinguturniiri võiduga.

Septembris Briti lahtised võitnud 43-aastane Murphy jätkas ka Hiinas heas hoos, aga Williams kasutas finaalis inglase eksimused ära, võitis neli esimesed freimi ning läks kaheksanda freimi 127-se seeriaga viimase sessiooni eel 7:1 juhtima. Üheksandas freimis lõi Williams 122-se seeria.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

16:09

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

15:36

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

14:40

Eesti triatleedid noppisid Rumeenias kaks kõrgemat kohta

14:12

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

13:45

Itaalias vahistati olümpiast kasu lõigata üritanud kurjategijad

13:04

Eesti tennisistid pidid positsioone loovutama

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo