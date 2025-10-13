50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

50 aasta ja 206 päeva vanusena võttis Williams Xi'ani turniiri võiduga rekordi üle teiselt waleslaselt Ray Reardonilt, kes oli 1982. aastal reitinguturniiri võites 50 aasta ja 14 päeva vanune.

Williamsile oli see karjääri 27. tiitliks, millega on ta kõigi aegade edetabelis viiendal kohal olevast Steve Davisest nüüd ühe turniirivõidu kaugusel. Esikohal on Ronnie O'Sullivan 41 reitinguturniiri võiduga.

Septembris Briti lahtised võitnud 43-aastane Murphy jätkas ka Hiinas heas hoos, aga Williams kasutas finaalis inglase eksimused ära, võitis neli esimesed freimi ning läks kaheksanda freimi 127-se seeriaga viimase sessiooni eel 7:1 juhtima. Üheksandas freimis lõi Williams 122-se seeria.