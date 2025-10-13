Eesti triatleedid noppisid Rumeenias kaks kõrgemat kohta

Sikk lõpes võitjana ajaga 1:01.37, Angerjärv kaotas talle tosina sekundiga. Esikolmikusse jõudis ka Sloveenia triatleet Ul Denša, kel kogunes kaotust võitjale 27 sekundi jagu, vahendab Triatlon.ee.

"Ujumises tekkis umbes 20-sekundiline vahe liidergrupiga, mille rattas kiirelt kinni sõitsime," rääkis Sikk pärast võistlust. "Rattas tundsin end tugevalt ja avaldasin survet teistele, kuid eest ära ei saanud. Jooksus panin alguses endale jõukohase tempo ja vaikselt tekkisid vahed. Kordagi jalga sirgeks lasta ei saanud, sest Armin oli tagant ohustamas, aga pidasin vastu."

Teise koha saavutanud Armin Angerjärv tunnistas, et seekord ei tulnud sõit kergelt. "Ausalt öeldes ei olnud algusest peale kõige parem tunne. Ujumine algas hästi, aga kuskil keskel läks juba pingutamiseks," sõnas ta.

"Rattas püüdsime esimese grupi juba esimesel ringil kinni, kuid ka seal ei tundnud end kõige paremini – pigem hoidsin grupi lõppu. Jooksus lihtsalt surusin lõpuni, kuigi head tunnet polnud kordagi. Lõpuks tuli hea võistlus vaatamata kehvemale tundele, seega võib rahule jääda."

Eestlastest võistles ka Oskar Hein, kes saavutas 26. koha ajaga 01:06.53.

Naistest võidutses sloveenlanna Tinkara Stres ajaga 01:12.30. Teise koha pälvis Diana Alexandra Constantinescu (+0.23) ja kolmanda serblanna Iva Pavlovica (+0.32).