Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

Jäähoki
Arturs Šilovs
Arturs Šilovs Autor/allikas: SCANPIX / AP
Läti jäähokikoondise väravavaht Arturs Šilovs tegi NHL-i uue hooaja esimesel mänguõhtul karjääri esimese nullimängu suurliigas.

Suvel Pittsburgh Penguinsiga liitunud 24-aastane Šilovs usaldati paljude jaoks üllatuslikult kohe hooaja esimeses kohtumises Tristan Jarry asemel väljakule.

2023. aastal Läti koondisega MM-pronksi võitnud Šilovs tõrjus kolme perioodi jooksul 25 vastaste pealeviset ja aitas meeskonna 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) võiduni New York Rangersi üle.

Šilovs oli kolme eelmise hooaja jooksul mänginud Vancouver Canucksi eest kokku 19 põhihooaja kohtumist, aga ei olnud seni nullimänguni jõudnud.

Edukas debüüt Pittsburghi särgis oli ka Justin Brazeau jaoks, kes saabus tänavu suvel Minnesota Wildist, ja viskas nüüd kohe avamängus kaks väravat.

Järgmise mängu peab Pittsburgh Penguins reedel kodus New York Islandersiga.

Toimetaja: Siim Boikov

