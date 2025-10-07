KUULA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari?

Teisipäeval kell 10.05 alustas Vikerraadios ja ERR-i spordiportaalis arutelusaade "Võimla." Stuudios kohtusid Anu Säärits, Ivar Lepik ja Johannes Vedru.

Eesti meeste võrkpallikoondis sai teada vastased tuleva aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupis. Meeskond sõidab mängima Tamperesse.

Meie korvpallikoondislastel oli edukas nädalavahetus, Eesti jalgpallimeeskond valmistub kodumänguks Itaaliaga.

Põhjust on rääkida tehnikaspordist - endast panid kõnelema nii kiiretel paatidel kui võimsatel tsiklitel sõitvad eestlased.

Tadej Pogacar võitis tänavu maanteeratta grupisõidus nii maailma- kui Euroopa meistritiitli.

Kuulajatelt küsisime, kellega spordi suurkujudest Pogacarit võrrelda saab ja tuleks.