X!

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

Korvpall
Foto: FIBA
Korvpall

Pärnu Transcomi korvpallimeeskond kaotas FIBA Euroopa karikasarjas Brno klubile ka kordusmängu ja ei pääsenud alagrupiturniirile ka niiöelda õnneliku kaotaja klausliga.

Eelringipaaride kaotajatest pääses edasi kolm reitingu järgi paremat meeskonda ja Pärnu nende hulka ei kuulu.

Tugevuselt neljanda eurosarja põhiturniiril mängivad seega kaks Eesti klubi: Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Alagrupiturniiri mängud algavad 14. oktoobril. Pärnu Transcom aga jätkab mängudega Eesti-Läti liigas.

"Ma olen tegelikult rahul. See meeskond on ühtne ja ma näen selles võistkonnas potentsiaali isegi rohkem kui eelmisel aastal," sõnas Pärnu mänedžer Johan Kärp ERR-ile. "Ma ei lasku praegu küll kuidagi negatiivsusesse ja ma loodan positiivset."

"Ma ootasin neid mänge väga. Ma olen kossuinimene, mulle meeldib korvpall ja kõik see protsesse. Täna [kolmapäeval] oli ka neid fänne vist üle 800 inimese. Pärnule läheb korvpall korda ja paneme edasi, pole midagi! Meie mängud on veel ees."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

02.10

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Pärnu kaotas eurosarjas Tšehhi klubile ka kordusmängu

01.10

Valge Kalev/Cramo alistamisest: meie jaoks väga tähtis võit

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

01.10

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

videod

sport.err.ee uudised

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

ETV spordisaade, 2. oktoober

02.10

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

02.10

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

02.10

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

02.10

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

02.10

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

loetumad

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo