Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

Pärnu Transcomi korvpallimeeskond kaotas FIBA Euroopa karikasarjas Brno klubile ka kordusmängu ja ei pääsenud alagrupiturniirile ka niiöelda õnneliku kaotaja klausliga.

Eelringipaaride kaotajatest pääses edasi kolm reitingu järgi paremat meeskonda ja Pärnu nende hulka ei kuulu.

Tugevuselt neljanda eurosarja põhiturniiril mängivad seega kaks Eesti klubi: Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Alagrupiturniiri mängud algavad 14. oktoobril. Pärnu Transcom aga jätkab mängudega Eesti-Läti liigas.

"Ma olen tegelikult rahul. See meeskond on ühtne ja ma näen selles võistkonnas potentsiaali isegi rohkem kui eelmisel aastal," sõnas Pärnu mänedžer Johan Kärp ERR-ile. "Ma ei lasku praegu küll kuidagi negatiivsusesse ja ma loodan positiivset."

"Ma ootasin neid mänge väga. Ma olen kossuinimene, mulle meeldib korvpall ja kõik see protsesse. Täna [kolmapäeval] oli ka neid fänne vist üle 800 inimese. Pärnule läheb korvpall korda ja paneme edasi, pole midagi! Meie mängud on veel ees."