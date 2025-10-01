Indoneesia võimleja suri treeningul saadud vigastustesse

19-aastane Al Bari kukkus kangiharjutusel ning sai raske kaela- ja lülisambavigastuse. Ta toimetati kiirelt Penza haiglasse, kus viibis 12 päeva intensiivraviosakonnas, misjärel siiski suri.

Indoneesia võimlemisliit nimetas teda "üheks oma kallimaks pojaks". "Indoneesia võimlemine on kaotanud oma parima võimleja," teatas alaliidu president Ita Yuliati ning avaldas sportlase perekonnale kaastunnet ja jõudu.

Viimane tuntum surmaga lõppenud juhtum sportvõimlemises oli 2022. aastal, kui rööbaspuudel juhtunud õnnetuse järel suri 20-aastane ameeriklanna Melanie Coleman.

Sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad Indoneesia pealinnas Jakartas 19.-25. oktoobril.