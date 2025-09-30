KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima?

Vikerraadio sporditoimetuse kolmik Juhan Kilumets, Ivar Lepik ja Johannes Vedru kohtus "Võimlas", et arutada Rahvusvahelise Paralümpiakomitee otsust lubada Venemaa ja Valgevene sportlased märtsis toimuvale paratalilümpiale.

Rahvusvahelise Paralümpiakomitee peaassamblee taastas Venemaa ja Valgevene liikmestaatuse. Mõlema riigi esindused võivad 2026. aasta taliparalümpiamängudel osaleda oma lipu ja sümboolikaga.

Kuulajatelt küsiti, kas Eesti peaks saabuvaid talviseid paralümpiamänge boikoteerima.

Eesti jalgpallikoondise väravat kaitsev Karl Jakob Hein tegi debüüdi Saksamaa kõrgliigas. Koduses jalgpallielus keeb nii platsil kui ka poliitilises plaanis.

Ametliku alguse saab kodune korvpallihooaeg ning ajakirjanduses on jutuks võimaliku suurhalli ehitamine Ülemiste piirkonda.