X!

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

Kardisport
Albert Tamm
Albert Tamm Autor/allikas: Umberto Fraenkel
Kardisport

Itaalias Cremona kardirajal selgitatakse välja maailma karikavõitjad kahes klassi. OK-N kartidel on eestlastest kohal kolm sõitjat, OK-N Junior klassis kaks tükki.

Mõlemas klassis on konkurents väga tihe ning osalejaid palju. OK-N klassi stardinimekirjas on lausa 90 võistlejat ja Junior klassis seitse tükki vähem. Osalejaid on kokku rohkem kui 30 riigist, eestlastest on OK-n kartidel Rodion Gurjanov, Fernando Paimre ning Robin Särg, Junior klassis võistlevad Aston Asmer ja Albert Tamm.

Testipäeval tegi eestlastest parima tulemuse Tamm, kes suutis oma grupis olla kahel korral esimene. "Algus ei sujunud, olime vale seadistusega rajal ning sellest ka esimeses sessioonis 13. koht. Edasi liikusime hästi ning reedeks tundub, et leidsime parima võimaliku lahenduse," sõnas Tamm.

Asmer on nii suurel võistlusel esimest korda. "Eesmärk on kogemusi korjata. Sõidan karti alles teist aastat ja maailmakarikale pääsemine oli juba oluline samm. Nii suures pundis sõitmine oli algul hirmutav, aga enesekindlus kasvab ja vaatame, mis kvalifikatsioonis ja eelsõitudes teha suudan," sõnas Asmer.

OK-N klassi poistest suutis korra 12. aega näidata Fernando Paimre. "Muidugi on siht võita, muu eesmärgiga ei ole mõtet võistlema tulla. Peame veel andmeid analüüsima ja seadistusega tööd tegema. Kvalifikatsioonis loodan kõrgemale kohale, kui täna sõidetud tulemus," sõnas Paimre.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

13:19

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

12:44

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

12:06

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

11:29

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

10:57

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

25.09

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo