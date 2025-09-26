Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

Mõlemas klassis on konkurents väga tihe ning osalejaid palju. OK-N klassi stardinimekirjas on lausa 90 võistlejat ja Junior klassis seitse tükki vähem. Osalejaid on kokku rohkem kui 30 riigist, eestlastest on OK-n kartidel Rodion Gurjanov, Fernando Paimre ning Robin Särg, Junior klassis võistlevad Aston Asmer ja Albert Tamm.

Testipäeval tegi eestlastest parima tulemuse Tamm, kes suutis oma grupis olla kahel korral esimene. "Algus ei sujunud, olime vale seadistusega rajal ning sellest ka esimeses sessioonis 13. koht. Edasi liikusime hästi ning reedeks tundub, et leidsime parima võimaliku lahenduse," sõnas Tamm.

Asmer on nii suurel võistlusel esimest korda. "Eesmärk on kogemusi korjata. Sõidan karti alles teist aastat ja maailmakarikale pääsemine oli juba oluline samm. Nii suures pundis sõitmine oli algul hirmutav, aga enesekindlus kasvab ja vaatame, mis kvalifikatsioonis ja eelsõitudes teha suudan," sõnas Asmer.

OK-N klassi poistest suutis korra 12. aega näidata Fernando Paimre. "Muidugi on siht võita, muu eesmärgiga ei ole mõtet võistlema tulla. Peame veel andmeid analüüsima ja seadistusega tööd tegema. Kvalifikatsioonis loodan kõrgemale kohale, kui täna sõidetud tulemus," sõnas Paimre.