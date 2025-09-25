Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis alustab järgmisel nädalal Euroopa meistrivõistluste valikturniiri esimest ringi. Selgusid 20 mängija nimed, kes kuuluvad peatreener Marko Pärnpuu valikusse.

Kõik Eesti koondise mängud toimuvad Rakvere linnastaadionil. Kõigepealt võõrustatakse 1. oktoobril kell 12.30 Itaaliat, seejärel minnakse 4. oktoobril kell 15.30 vastamisi Ukrainaga ning 7. oktoobril lõpetatakse turniir Montenegro vastu.

Eesti on võõrustajana juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Valikturniiri ajakava:

Itaalia – Eesti, 1. oktoobril kell 12.30 Rakvere linnastaadionil

Montenegro – Ukraina, 1. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil

Itaalia – Montenegro, 4. oktoobril kell 12.30 Kalevi Keskstaadionil

Ukraina – Eesti, 4. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil

Eesti – Montenegro, 7. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil

Ukraina – Itaalia, 7. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil

Noormeeste U-17 koondise koosseis EM-valikturniiri 1. ringiks:

Väravavahid

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Carl Koit (14.11.2009) – Norsberg FC (SWE)

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompie (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu