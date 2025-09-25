X!

Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

Jalgpall
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis alustab järgmisel nädalal Euroopa meistrivõistluste valikturniiri esimest ringi. Selgusid 20 mängija nimed, kes kuuluvad peatreener Marko Pärnpuu valikusse.

Kõik Eesti koondise mängud toimuvad Rakvere linnastaadionil. Kõigepealt võõrustatakse 1. oktoobril kell 12.30 Itaaliat, seejärel minnakse 4. oktoobril kell 15.30 vastamisi Ukrainaga ning 7. oktoobril lõpetatakse turniir Montenegro vastu.

Eesti on võõrustajana juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Valikturniiri ajakava:

Itaalia – Eesti, 1. oktoobril kell 12.30 Rakvere linnastaadionil
Montenegro – Ukraina, 1. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil
Itaalia – Montenegro, 4. oktoobril kell 12.30 Kalevi Keskstaadionil
Ukraina – Eesti, 4. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil
Eesti – Montenegro, 7. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil
Ukraina – Itaalia, 7. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil

Noormeeste U-17 koondise koosseis EM-valikturniiri 1. ringiks:

Väravavahid
Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)

Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Carl Koit (14.11.2009) – Norsberg FC (SWE)
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)
Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompie (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu

Toimetaja: Anders Nõmm

