NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

31-aastane Harrell esindas oma NBA karjääri jooksul kuut meeskonda, kuid ei olnud üheski algviisiklane. Karjääri parimaks kujunes hooaeg 2019/20, mil ta viskas Los Angeles Clippersi eest 63 mängus keskmiselt 18,6 punkti ja võttis 7,1 lauapalli, misjärel teenis hooaja lõpus ka nn kuuenda mehe ehk parima vahetusmängija auhinna.

Viimati käis ääremängija NBA-s väljakul 2023. aasta kevadel, pärast seda sõlmis ta lepingu Austraalia kõrgliigameeskonnaga Adelaide 36ers. Tänavu kevadel esindas ta Hiinas Xinjiangi, seejärel taasliitus Adelaide'iga, aga veel Hiinas olles andis ta dopinguproovi, millest leiti keelatud aine marihuaana jälgi.

"Harrellil ei ole lubatud meeskonnaga treenida ega mängudes osaleda. Pole teada, millal kogu protsess võiks lõppeda ning millised on sanktsioonid, seega ei jää klubil üle muud, kui mängijaga leping lõpetada," avaldas Adelaide neljapäeval.

"Mõistan, et andsin positiivse dopinguproovi. Saan aru, mida test näitas. Mida ma aga ei mõista, on dopingu osa: doping on sooritusvõimet parandav aine ja tean pagana hästi, et midagi sellist minu organismis polnud," oli Harrell nüüdseks kustutatud sotsiaalmeediapostituses nõutu.