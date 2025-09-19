Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi viibib tiitlivõistlustel enda jaoks uudses rollis ehk aitab teisi. Treeneriks ei soovi ta end siiski kutsuda.

"Treeneri roll ei olegi see, kuhu alla end liigitada tahaks. Ütlen julgelt, et olen vabatahtlik ja arvan, et kirjutavad sellele alla kõik teised meie grupis sportlasi juhendavad treenerid," lausus Mägi intervjuus ERR-ile.

Eesti kõrgushüppaja Elisabeth Pihela treener Grit Šadeikot ei ole Tokyos ja nii on pühapäevasele lõppvõistlusele jõudnud sportlase põhiliseks abistajaks kerkinud Mägi.

"Elisabeth on kindlasti heas vormis ja hea on näha, et see kliima on talle hästi mõjunud. See meeldib talle. Meie jaoks on võib-olla kõige olulisem see, et ta läks sel hooajal kaheksalt sammult üle kümnele sammule. See ei ole üldse lihtne muudatus, aga näeme, et ta on selle hästi omandanud," rõõmustas Mägi.

"Kogu see fookus, mis tal olnud on viimastel kuudel peale mitte kõige lihtsamat hooaja algust - see on meie jaoks ka imetlusväärne. Ma usun, et ta on konditsioonis."

"Kindlasti on asju, mida parandada, aga suuri ekstra muutusi tiitlivõistluste eel ei tehta," jätkas kolmekordne olümpiafinalist. "Kõikidel tema hüppeelementidel on põhjus, miks nad just sellised on. Täiendame ja täiustame siis tema hüpet vastavalt."

Päris niisama ei jaluta Tokyos ringi ka Mägi ise, kes tänavuse hooaja tervisemure tõttu sisuliselt vahele jättis. "Aasia alati väsitab natuke teistmoodi," lausus ta.

"Kuskil nädalajagu [pärast naasmist] tahaks hinge tõmmata, aga tegelikult ka siin treenimine on olnud üsna tähtsal kohal minu jaoks. Vastasel kohal oleks suhteliselt raske tiitlivõistluste rutiini selles rollis üle elada."