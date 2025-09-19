Karelson pidi MM-il Pariisi olümpiapronksi paremust tunnistama

Kuni 97-kiloste seas võistlev Karelson teenis avaringis Lõuna-Korea maadleja Minho Lee üle 7:0 võidu ning kohtus kaheksandikfinaalis Pariisi olümpiapronksi, kuubalase Gabriel Rosilloga.

Eestlane pidi tunamullu maailmameistriks tulnud kuubalase 9:0 paremust tunnistama. Kuivõrd Rosilla kaotas veerandfinaalis valgevenelasele Kirill Maskevitšile 4:7, ei pääse Karelson ka lohutusringi.

Eesti vägilane rääkis maailmameistrivõistluste eel ERR-ile, et ei pannud endale MM-debüüdil pinget peale. "See on mul ikkagi esimene kord. See aasta on minu viimane aasta U-23 - see on minu jaoks kõige tähtsam. Aga oleks ka väga hea, kui saaks siit MM-ilt head emotsioonid ja sellega edasi liikuda," ütles ta.

Kuni 23-aastaste vanuseklassis on tal tänavu üks õnnestumine olemas - eaklassi Euroopa meistrivõistlustelt tuli hõbemedal. Täiskasvanute EM nii hästi ei läinud, kuid MM-iks on korralik ettevalmistus all.