Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

Sel nädalal alustas Eesti Saalihoki Liidu tegevjuhina tööd Joosep Perandi. Ta on saalihoki valdkonnas pikaajalise kogemusega, olles saalihokimängija juba ligemale paarkümmend aastat.

"Joosep toob Eesti saalihoki arengusse kindlasti uut energiat ja põnevaid projekte," teatas alaliit. "Selle aasta suurimaks väljakutseks uuel ametikohal saab olema saalihoki kogukonna liitmine tervikuks ja koostööpartneritega uute suhete loomine."

Tegevjuhi peamisteks tööülesanneteks on liidu igapäevane juhtimine, koostöö klubide ja ametiasutustega ning sponsorite ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.

"Saalihoki on mulle alati südamelähedane – see on kiire, tehniline ja tõeliselt meeskondlik ala," lausus Perandi. "Usun, et samasuguse ühtse ja sihikindla lähenemisega saame Eestis kasvatada ala nähtavust ning innustada noori hokisõpru seda teekonda alustama."