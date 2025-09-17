X!

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

Maadlus
Kyle Schnyder ja Amirali Hamid Azarpira (Iraan)
Kyle Schnyder ja Amirali Hamid Azarpira (Iraan) Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Kadir Caliskan
Maadlus

Zagrebis toimuvatel maadluse maailmameistrivõistlustel on lõppenud vabamaadluse turniir, kus punktiarvult triumfeeris Iraani koondis Ameerika Ühendriikide ja Jaapani ees.

Iraani maadleja jõudis finaali kümnest kaalukategooriast neljas, neist Rahmad Amouzad (kuni 65) ja Amir Hossein Zare (raskekaal) teenisid ka kuldmedali.

Kuldade arvult oli kolme esikohaga parim USA, sest maailmameistriteks krooniti Zahid Valencia (kuni 86 kg), Trent Hidlay (kuni 92 kg) ja Kyle Snyder (kuni 97 kg). Kaks kulda sai ka Jaapan (Yoshinosuke Aoyagi kuni 70 kg ja Kota Takahashi (kuni 74 kg).

Euroopa teenis kümne kategooria peale ühe esikoha, sest kuni 79 kilogrammi kaaluvate meeste konkurentsis oli parim kreeklane Georgios Kougioumtsidis, kes alistas finaalis ameeriklase Levi Hainesi.

Madalamates kategooriates võidutsesid Han Ching-song (Põhja-Korea; kuni 57 kg) ja Zaur Ugujev (kuni 61 kg).

Punktitabeli arvestuses kogus Iraani parimana 145 punkti, teine oli USA 134 ja kolmas Jaapan 111 punktiga. Neljas oli Euroopa parimana Aserbaidžaan (83), kes oli ühtlasi ainus kontinendi esindaja esikümnes.

Maadluse MM jätkub naistemaadluse ja Kreeka-Rooma maadlusega.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

19:38

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

19:05

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

18:44

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

18:32

VAATA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora Uuendatud

18:12

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:06

Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16:16

VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

16.09

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

16.09

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo