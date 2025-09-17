Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

Zagrebis toimuvatel maadluse maailmameistrivõistlustel on lõppenud vabamaadluse turniir, kus punktiarvult triumfeeris Iraani koondis Ameerika Ühendriikide ja Jaapani ees.

Iraani maadleja jõudis finaali kümnest kaalukategooriast neljas, neist Rahmad Amouzad (kuni 65) ja Amir Hossein Zare (raskekaal) teenisid ka kuldmedali.

Kuldade arvult oli kolme esikohaga parim USA, sest maailmameistriteks krooniti Zahid Valencia (kuni 86 kg), Trent Hidlay (kuni 92 kg) ja Kyle Snyder (kuni 97 kg). Kaks kulda sai ka Jaapan (Yoshinosuke Aoyagi kuni 70 kg ja Kota Takahashi (kuni 74 kg).

Euroopa teenis kümne kategooria peale ühe esikoha, sest kuni 79 kilogrammi kaaluvate meeste konkurentsis oli parim kreeklane Georgios Kougioumtsidis, kes alistas finaalis ameeriklase Levi Hainesi.

Madalamates kategooriates võidutsesid Han Ching-song (Põhja-Korea; kuni 57 kg) ja Zaur Ugujev (kuni 61 kg).

Punktitabeli arvestuses kogus Iraani parimana 145 punkti, teine oli USA 134 ja kolmas Jaapan 111 punktiga. Neljas oli Euroopa parimana Aserbaidžaan (83), kes oli ühtlasi ainus kontinendi esindaja esikümnes.

Maadluse MM jätkub naistemaadluse ja Kreeka-Rooma maadlusega.