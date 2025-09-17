X!

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

Kergejõustiku MM
Isaac Nader
Isaac Nader Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos võitis meeste 1500 meetri jooksu pisut ootamatult portugallane Isaac Nader (3.34,10). Tiitlikaitsja Josh Kerri etteaste rikkus vigastus.

27-aastane Kerr püsis jooksu esimese poole konkurentsis, aga hakkas eelviimasel ringil lonkama ja tuli teistest kaugel viimasena ehk 14. positsioonil üle lõpujoone, kuid medali eest heitlejat temast mõistagi ei olnud.

Lõpusirgel oli kuldmedalis kinni tema koondisekaaslane Jake Wightman (3.34,12), kes jäi siiski paari sajandikuga alla suurepärase lõpuspurdi teinud Naderile.

26-aastase Naderi jaoks oli tegemist karjääri suurima kordaminekuga. Tänavustel Euroopa sisemeistrivõistlustel oli ta saanud samal distantsil pronksmedali.

Nende kannul jooksis pronksile keenlane Reynold Cheruiyot (3.34,25), kellele järgnesid Timothy Cheruiyot (Keenia; 3.34,50), Niels Laros (Holland; 3.34,52) ja sakslane Robert Farken (Saksamaa; 3.35,15).

Naiste 3000 meetri takistusjooksu võitis maailmameistrivõistluste rekordi 8.51,59-ga keenlanna Faith Cherotich, teiseks tuli Winfred Yavi (Bahrein; 8.56,46) ja kolmandaks isikliku rekordi püstitanud Sembo Almayew (Etioopia; 8.58,86).

Meeste kaugushüppes jõudis isikliku rekordini 20-aastane itaallane Mattia Furlani, kelle viienda vooru tulemus 8.39 tõi talle kuldmedali. Teise koha sai Tajay Gayle (Jamaica; 8.34) ja kolmanda Yuhao Shi (Hiina; 8.33). Vaid kolme sentimeetriga jäeti medalikolmiku seljataha Šveitsi mitmevõistleja Simon Ehammer.

Naiste teivashüppe lõppvõistlusel tegi kaasa neli ameeriklannat ja neist kaks võtsid ka kaks säravamat medalit. Maailmameistriks krooniti Katie Moon, kes ületas ainsana 4.90. Samal areenil triumfeeris ta ka neli aastat tagasi olümpiamängudel. MM-tiitleid on tal nüüd juba kolm.

Teise koha sai Mooni koondisekaaslane Sandi Morris (4.85) ja kolmandaks tuli parima eurooplasena Tina Šutej (Sloveenia; 4.80).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

14:38

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

13:14

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

mm-i loetumad

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

14:38

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

sport.err.ee viimased uudised

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:06

Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

16:16

VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

15:40

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

15:02

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

13:47

Veemotosportlane Andres Virumann krooniti Euroopa meistriks

12:31

Tartu Titansi jõud käis Leedu klubist kindlalt üle

11:20

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

10:50

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

10:15

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

ETV spordisaade, 16. september

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo