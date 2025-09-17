1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

27-aastane Kerr püsis jooksu esimese poole konkurentsis, aga hakkas eelviimasel ringil lonkama ja tuli teistest kaugel viimasena ehk 14. positsioonil üle lõpujoone, kuid medali eest heitlejat temast mõistagi ei olnud.

Lõpusirgel oli kuldmedalis kinni tema koondisekaaslane Jake Wightman (3.34,12), kes jäi siiski paari sajandikuga alla suurepärase lõpuspurdi teinud Naderile.

26-aastase Naderi jaoks oli tegemist karjääri suurima kordaminekuga. Tänavustel Euroopa sisemeistrivõistlustel oli ta saanud samal distantsil pronksmedali.

Nende kannul jooksis pronksile keenlane Reynold Cheruiyot (3.34,25), kellele järgnesid Timothy Cheruiyot (Keenia; 3.34,50), Niels Laros (Holland; 3.34,52) ja sakslane Robert Farken (Saksamaa; 3.35,15).

Naiste 3000 meetri takistusjooksu võitis maailmameistrivõistluste rekordi 8.51,59-ga keenlanna Faith Cherotich, teiseks tuli Winfred Yavi (Bahrein; 8.56,46) ja kolmandaks isikliku rekordi püstitanud Sembo Almayew (Etioopia; 8.58,86).

Meeste kaugushüppes jõudis isikliku rekordini 20-aastane itaallane Mattia Furlani, kelle viienda vooru tulemus 8.39 tõi talle kuldmedali. Teise koha sai Tajay Gayle (Jamaica; 8.34) ja kolmanda Yuhao Shi (Hiina; 8.33). Vaid kolme sentimeetriga jäeti medalikolmiku seljataha Šveitsi mitmevõistleja Simon Ehammer.

Naiste teivashüppe lõppvõistlusel tegi kaasa neli ameeriklannat ja neist kaks võtsid ka kaks säravamat medalit. Maailmameistriks krooniti Katie Moon, kes ületas ainsana 4.90. Samal areenil triumfeeris ta ka neli aastat tagasi olümpiamängudel. MM-tiitleid on tal nüüd juba kolm.

Teise koha sai Mooni koondisekaaslane Sandi Morris (4.85) ja kolmandaks tuli parima eurooplasena Tina Šutej (Sloveenia; 4.80).