X!

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

Maadlus
Richard Karelson
Richard Karelson Autor/allikas: ERR
Maadlus

Zagrebis alanud maailmameistrivõistlustel teeb Kreeka-Rooma kuni 97-kiloste seas kaasa ka Richard Karelson, kelle jaoks on tegemist täiskasvanute MM-i debüüdiga.

"Ma ei tee endale peas seda mingiks hulluks asjaks ega aja endale hullu pinget peale," sõnas ta. "Sest see on mul ikkagi esimene kord. See aasta on minu viimane aasta U-23 - see on minu jaoks kõige tähtsam. Aga oleks ka väga hea, kui saaks siit MM-ilt head emotsioonid ja sellega edasi liikuda."

Kuni 23-aastaste vanuseklassis on tal tänavu üks õnnestumine olemas - eaklassi Euroopa meistrivõistlustelt tuli hõbemedal. Täiskasvanute EM nii hästi ei läinud, kuid MM-iks on korralik ettevalmistus all.

"Valmistus on olnud päris pikk. Suve alguses alustasime juba ettevalmistust Armeenias," ütles Karelson. "Olime seal juba peaaegu kuu aega. Siis käisime mitu korda Poolas, Soomes. Terve suvi olen peaaegu ära olnud. Päris okei on olnud."

Karelson usub, et vorm on hea. "Trenne on korralikult tehtud ja võisteldud on saadud. Kaalu on ka juurde tulnud. Nüüd peab juba tegelema sellega, et enne võistlust vaikselt hakata kaalu võtma. See on esimene kord mul," muigas ta.

Kaaluklassi tänavune Euroopa meister jääb küll vigastuse tõttu kõrvale, aga muidu on oodata tugevat konkurentsi. "Pigem mingeid üllatajaid ei ole. Selle kaalu Euroopa meister vist ei võistle - sai vigastada. Aga ülejäänud... kõik on korralikud vastased. Enne iga matši peab ennast üles ajama."

Karelsoni jaoks algab MM-turniir reedel, 19. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

18:49

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada

18:09

Mai Narva lõpetas tippturniiri 11. kohaga

17:44

Meeste vibulaskmise troonile istus 21-aastane hispaanlane

17:18

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

16:15

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15:43

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

14:53

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

14:13

Lucas Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistlused etapivõiduga

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

14.09

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

14.09

Tallinna maratoni üldvõit rändas Keeniasse, Hussar parima eestlasena neljas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo