Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

"Ma ei tee endale peas seda mingiks hulluks asjaks ega aja endale hullu pinget peale," sõnas ta. "Sest see on mul ikkagi esimene kord. See aasta on minu viimane aasta U-23 - see on minu jaoks kõige tähtsam. Aga oleks ka väga hea, kui saaks siit MM-ilt head emotsioonid ja sellega edasi liikuda."

Kuni 23-aastaste vanuseklassis on tal tänavu üks õnnestumine olemas - eaklassi Euroopa meistrivõistlustelt tuli hõbemedal. Täiskasvanute EM nii hästi ei läinud, kuid MM-iks on korralik ettevalmistus all.

"Valmistus on olnud päris pikk. Suve alguses alustasime juba ettevalmistust Armeenias," ütles Karelson. "Olime seal juba peaaegu kuu aega. Siis käisime mitu korda Poolas, Soomes. Terve suvi olen peaaegu ära olnud. Päris okei on olnud."

Karelson usub, et vorm on hea. "Trenne on korralikult tehtud ja võisteldud on saadud. Kaalu on ka juurde tulnud. Nüüd peab juba tegelema sellega, et enne võistlust vaikselt hakata kaalu võtma. See on esimene kord mul," muigas ta.

Kaaluklassi tänavune Euroopa meister jääb küll vigastuse tõttu kõrvale, aga muidu on oodata tugevat konkurentsi. "Pigem mingeid üllatajaid ei ole. Selle kaalu Euroopa meister vist ei võistle - sai vigastada. Aga ülejäänud... kõik on korralikud vastased. Enne iga matši peab ennast üles ajama."

Karelsoni jaoks algab MM-turniir reedel, 19. septembril.