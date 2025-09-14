X!

Bayern säilitas täisedu, Köln kaotas esimest korda punkte

Harry Kane sooritamas penaltilööki.
Harry Kane sooritamas penaltilööki. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Saksamaa jalgpalli kõrgliigas jätkab kolme vooru järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Müncheni Bayern.

Bayern võõrustas laupäeval koduväljakul tänavuseks hooajaks kõrgliigasse tõusnud Hamburgi ning teenis veenva 5:0 võidu. Harry Kane vastutas kahe värava eest ning korra jõudsid sihile Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic ja Luis Diaz. Bayern on võitnud kolm senist mängu väravate vahega 14:2. 

Eesti koondise poolkaitsja Patrik Kristali leivaisa Köln tegi võõrsil väravaterohkes mängus 3:3 viigi Wolfsburgiga. Seejuures koguni kolm väravat löödi teise poolaja üleminutitel, kui esmalt tegi Kölni poolkaitsja Isak Johannesson 90+1. minutil seisuks 2:2, siis vastas Wolfsburgi raudvara Maximilian Arnold omade kolmanda väravaga, misjärel anti lõppsõna poolakale Jakub Kaminskile, kes päästis Kölnile viigipunkti 14. üleminutil.

Seitse punkti kogunud Köln paikneb liigatabelis Bayerni ja Dortmundi Borussia (7 p) järel kolmandal kohal.

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder ja Karol Metsa tööandja St. Pauli tulevad väljakule pühapäeval. St. Pauli võõrustab Augsburgi ja Bremen sõidab külla Mönchengladbachile.

Teised tulemused:

Freiburg - Stuttgart 3:1
Heidenheim - Dortmund 0:2
Mainz - RB Leipzig 0:1
Union - Hoffenheim 2:4
Leverkusen - Eintracht 3:1

Toimetaja: Henrik Laever

