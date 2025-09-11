Hongkongi mängija tegi naiste snuukri ajalugu

34-aastane Ng püstitas naiste rekordi profimatšides. Seni hoidis seda enda käes Allison Fisher, kes 1992. aasta Dubai lahtistel tegi 133-punktise seeria. Maksimaalset ehk 147-punktist seeriat pole naised kunagi sellise tasemega võistlustel löönud.

ONYEE NG'S HISTORIC BREAK!



Enjoy Onyee Ng's 137 break at the @betvictor #EnglishOpen



The highest break EVER by a woman in a WST event. pic.twitter.com/Q7tFwJ5GVX — WST (@WeAreWST) September 11, 2025

Kokkuvõttes läks järgmisesse ringi küll Highfield, sest kuigi Ng võitis partii, siis võitis Highfield matši 4:2.

Ng on võitnud karjääri jooksul naiste seas kolm maailmameistritiitlit ja on pääsenud veel kahel korral finaali ning see teeb ta kõige edukamaks mitte-britiks selle turniiri ajaloos. Viimastel aastatel on ta mänginud rohkem ka meestega.

Snuukri Inglismaa lahtised algasid neljapäeval ja kestavad Brentwoodis pühapäeval, 21. septembrini. Tiitlit kaitseb austraallane Neil Robertson.