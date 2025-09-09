X!

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

Mai Narva. Autor/allikas: Allan Mehik.
Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2386) on teeninud Samarkandis toimuval kõrgetasemelisel turniiril esimese viie vooru peale kaks punkti ja see annab talle praegu 56 maletaja konkurentsis 38. koha.

Narva alustas turniiri mustadega kaotusega kasahhitarist suurmeistrile Bibisara Assaubajevale (reiting 2505) ning viigistas seejärel valgetega Julia Osmakiga (Ukraina; 2478) ja mustadega Polina Šuvalovaga (2492).

Neljandas voorus tuli ka esimene võit, sealjuures mustadega - alistatuks osutus Hiina maletaja Lu Miaoyi (2449). Viiendas voorus kaotas Narva aga valgetega Guldona Karimovale (Usbekistan; 2324).

Kuuendas voorus on eestlanna vastaseks teine usbekitar järjest, sedapuhku Umida Omonova (2252).

Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.

Turniir kestab esmaspäeva, 15. septembrini.

Toimetaja: Siim Boikov

