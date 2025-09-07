Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks
Pühapäeval, 7. septembril krooniti Otepääl suvebiatloni Eesti meistrid ühisstardist sõidus. Naistest võitis Eesti meistritiitli Regina Ermits ja meestest Rene Zahkna.
Ermits eksis naiste 10 km ühisstardist sõidus nelja lasketiiru peale kahel lasul (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali võitnud Susan Külma (1+0+4+1) kahe minuti ja 14,9 sekundiga.
Grete Gaim sai kaela pronksmedali (1+2+2+2; +6:05.8), kuid absoluutarvestuses jõudis kolmandana finišisse juunioride klassi võitja Kretel Kaljumäe (0+0+1+1).
Meeste 12,5 km ühisstardist sõidus saavutas esikoha Rene Zahkna, kes läbis neli lasketiiru kahe eksimusega (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali kaela saanud Mark-Markos Kehvat (1+2+0+1) 15,8 sekundiga.
Kristo Siimer sai kolmanda koha (0+0+2+2; +1:30.5). Juunioride klassis esikoha saavutanud Jakob Kulbin (2+0+0+0) ületas absoluutarvestuses finišijoone Zahkna järel teisena.
Toimetaja: Siim Boikov