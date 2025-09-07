X!

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Pühapäeval, 7. septembril krooniti Otepääl suvebiatloni Eesti meistrid ühisstardist sõidus. Naistest võitis Eesti meistritiitli Regina Ermits ja meestest Rene Zahkna.

Ermits eksis naiste 10 km ühisstardist sõidus nelja lasketiiru peale kahel lasul (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali võitnud Susan Külma (1+0+4+1) kahe minuti ja 14,9 sekundiga.

Grete Gaim sai kaela pronksmedali (1+2+2+2; +6:05.8), kuid absoluutarvestuses jõudis kolmandana finišisse juunioride klassi võitja Kretel Kaljumäe (0+0+1+1).

Meeste 12,5 km ühisstardist sõidus saavutas esikoha Rene Zahkna, kes läbis neli lasketiiru kahe eksimusega (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali kaela saanud Mark-Markos Kehvat (1+2+0+1) 15,8 sekundiga.

Kristo Siimer sai kolmanda koha (0+0+2+2; +1:30.5). Juunioride klassis esikoha saavutanud Jakob Kulbin (2+0+0+0) ületas absoluutarvestuses finišijoone Zahkna järel teisena.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

19:36

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

06.09

Suvebiatloni sprindikuningaks- ja kuningannaks krooniti Kehva ja Külm Uuendatud

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

30.07

Endine laskesuusatäht Laura Dahlmeier hukkus mägedes toimunud õnnetuses

30.07

Endist laskesuusatähte Laura Dahlmeierit tabas mägedes tõsine õnnetus

29.07

Eesti laskesuusatajad läbisid uue peatreeneriga Otepää laagri

26.06

Johanna Talihärm kandideerib ROK-i sportlaskomisjoni

21.06

MK-sarja üldvõitja Preuss riputas peaaegu püssi varna

17.06

Vennad Böd osalevad legendide võistlusel

14.06

Johannes Thingnes Bö läbis oma esimese maratoni

29.05

Simon Eder lõpetab peale järgmist hooaega karjääri

17.05

Regina Ermits: uus treener annab meile vabaduse ja vastutuse

sport.err.ee uudised

20:41

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

20:15

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe

19:36

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

19:07

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

18:43

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

18:12

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

17:41

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

17:07

Vagul mahtus FIS-i sarjas esimest korda pjedestaalile

16:45

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

16:13

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

15:55

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

15:38

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

14:56

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

14:09

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

13:53

Eesti noored judokad võitsid EM-il kaks medalit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo