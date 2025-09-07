Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

Meeste 12,5 km ühisstardist sõidus saavutas esikoha Rene Zahkna, kes läbis neli lasketiiru kahe eksimusega (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali kaela saanud Mark-Markos Kehvat (1+2+0+1) 15,8 sekundiga.

Ermits eksis naiste 10 km ühisstardist sõidus nelja lasketiiru peale kahel lasul (0+1+0+1) ja edestas hõbemedali võitnud Susan Külma (1+0+4+1) kahe minuti ja 14,9 sekundiga.

Pühapäeval, 7. septembril krooniti Otepääl suvebiatloni Eesti meistrid ühisstardist sõidus. Naistest võitis Eesti meistritiitli Regina Ermits ja meestest Rene Zahkna.

