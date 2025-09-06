X!

Suvebiatloni sprindikuningaks- ja kuningannaks krooniti Kehva ja Külm

Laskesuusatamine
Foto: Grete Külvet.
Laskesuusatamine

Otepääl toimuvatel suvebiatloni avatud Eesti meistrivõistlustel saavutasid sprindis esikohad Susan Külm ja Mark-Markos Kehva.

21-aastane Kehva läbis 7,5 km pikkusel distantsil ainsana mõlemad lasketiirud puhtalt ning edestas teiseks tulnud Kristo Siimerit (1+1) veidi vähem kui ühe minutiga. Siimerile jäi vaid 0,9 sekundiga alla Rene Zahkna (2+1).

Neljandaks tuli Karl Rasmus Tiislar (1+0; +2.16,1) ja viiendaks rootslane Albert Marjeta (0+1; +2.51,1).

"Võtsime seda võistlust nii-öelda väga kalli kontrolltreeninguna. Mingid asjad, mis ma enne valmis kirjutasin, mida ma rajal teha tahaks, arvan, et 95 protsenti sain tehtud, aga mõned asjad jäid tegemata. Laskmise ja sõidu poole pealt minu kohta kindlasti väga hästi. Tean, et olen sel aastal palju arenenud ja ootused enne starti olid suhteliselt suured, aga need tulemused, mis loevad, on talvel," rääkis Kehva ERR-ile.

Naiste absoluutklassis tegi Susan Külm oma ainsa möödalasu lamadestiirus. Teise koha saavutanud Regina Ermits lubas endale kolm eksimust (1+2), kaotust võitjale kogunes üks minut ja 11 sekundit.

Pjedestaali madalaimale astmele pääses Tuuli Tomingas (0+2; +1.29,7), kellele järgnesid Emma Roberta Rajando (0+0; +2.28,8) ja Grete Gaim (2+1; +3.27,6).

"Suures pildis näitab, et treeningud lähevad õigesse kohta. Jaksasin pingutada ning laskmisega sain peaaegu hästi hakkama. Paneme edasi!" ütles Külm.

Susan Külm. Autor/allikas: Greta Külvet/Estonian Biathlon Team/Facebook

Koondislastest ei saanud osaleda Hanna Brita Kaasik ega Johanna Talihärm. Kaasik peab jalavigastuse tõttu pidama neli nädalat tugevate trennide ja võistluspausi ning Talihärmi vaevavad tervisemured, mida ta ise lähemalt selgitada ei soovinud, aga ettevalmistusse on see jätnud lünga.

"Nii palju kui me suhelnud oleme, siis Johanna ei ole kindlasti saanud treenida tippsportlase kombel. Palju teadmatust on asjas. Johanna ise on teadmatuses ja ka meie oleme teadmatuses, aga oleme suhtluses ja ootame seda hetke, millal ta saab meiega liituda," selgitas ELSF-i spordidirektor Kauri Kõiv.

Naisjuunioride arvestuses oli parim Kretel Kaljumäe (2+1) ja meesjuunioridest Yaroslav Neverov (3+2). 

Pühapäeval on Eesti meistrivõistlustel kavas ühisstardist sõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

