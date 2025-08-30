X!

KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

Kardisport
Foto: ERR
Kardisport

Kardispordi Eesti meistrivõistlused ja Balti karikavõistlused jätkusid sel nädalavahetusel Laitse rallipargis.

Kõige kiiremas klassis KZ2 oli võistlejaid 18. Balti karika hooaja kokkuvõttes võitis Siim Leedmaa, kes viimasel etapil sai teise koha. Võitjaks tuli laupäeval viiekordne Leedu meister Kajus Šiksnelis.

Noorteklassis Mini võitis etapi Konrad Karjus ja Balti karika Jan Ruudi Algre.

Klassis Micro sai parima eestlasena Joonas Tamm kokkuvõttes teise koha Leedu kardisõitja Leonas Žarikovi järel.

Riikide arvestuses võitis Balti karika Eesti.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

FC Bunker Partner lõpetas Meistrite liiga võiduga

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

30.08

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

ETV spordisaade, 30. august

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo