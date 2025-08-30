KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa
Kardispordi Eesti meistrivõistlused ja Balti karikavõistlused jätkusid sel nädalavahetusel Laitse rallipargis.
Kõige kiiremas klassis KZ2 oli võistlejaid 18. Balti karika hooaja kokkuvõttes võitis Siim Leedmaa, kes viimasel etapil sai teise koha. Võitjaks tuli laupäeval viiekordne Leedu meister Kajus Šiksnelis.
Noorteklassis Mini võitis etapi Konrad Karjus ja Balti karika Jan Ruudi Algre.
Klassis Micro sai parima eestlasena Joonas Tamm kokkuvõttes teise koha Leedu kardisõitja Leonas Žarikovi järel.
Riikide arvestuses võitis Balti karika Eesti.
Toimetaja: Siim Boikov