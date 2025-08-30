KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

Noorteklassis Mini võitis etapi Konrad Karjus ja Balti karika Jan Ruudi Algre.

Kõige kiiremas klassis KZ2 oli võistlejaid 18. Balti karika hooaja kokkuvõttes võitis Siim Leedmaa, kes viimasel etapil sai teise koha. Võitjaks tuli laupäeval viiekordne Leedu meister Kajus Šiksnelis.

Kardispordi Eesti meistrivõistlused ja Balti karikavõistlused jätkusid sel nädalavahetusel Laitse rallipargis.

