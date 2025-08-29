Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

Mäng algas suurepäraselt, kui juba 11. minutil viis Roman Mõstkovski Eesti juhtima. Ungari vastas kiiresti ja viigistas kolm minutit hiljem. Esimesele vaheajale mindi seisul 1:1.

Teisel kolmandikul haaras initsiatiivi Ungari, visates vaid kahe minuti jooksul kolm väravat ja asudes juhtima 4:1. Kolmandiku lõpus vähendas Alexander Lehtmets Eesti kaotusseisu 4:2-le.

Kolmas kolmandik kuulus aga eestlastele. Ivan Mišin lõi kolmanda värava ning 43. minutil viigistas Tristan Kookmaa seisu 4:4-le. Daniil Marinitš viis Eesti nelja minuti pärast taas juhtima ning kui mängida jäi 8 minutit, kasvatas Kookmaa eduseisu 6:4-le.

Kahjuks ei suutnud Eesti edu lõpuni hoida, kui Ungari viigistas kohtumise, lüües otsustava värava vaid 26 sekundit enne normaalaja lõppu. Lisaajal väravaid ei sündinud ning karistusvisetes jäi peale Ungari.

Eesti väravas tegi suurepärase esituse Makar Štšemeljov, kogudes muljetavaldavad 50 tõrjet.

Reedel kohtub Team Eesti U-16 Läti klubi HS Riga eakaaslastega.

Turniiri avamängus alistas HS Riga Suurbritannia koondise kindlalt tulemusega 8:0.