Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

Robi Saarma ja FK Pardubice alistasid Tšehhi karikavõistluste 1/32-finaalis kolmandas liigas palliva FK Ceska Lipa 2:1. Eesti koondise edurivimees kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise.

Kohtumist asus 37. minutil juhtima Ceska, kui skoori tegi nigeerlane Hassan Usman. 1:0 eduseis püsis tablool vaid kaks minutit, sest 39. minutil viigistas Pardubice eest poolkaitsja Filip Sancl. Eestlase koduklubi võiduvärava sepistas 65. minutil albaanlane Elmedin Rama, vahendab Soccernet.ee.

Koduses kõrgliigas paikneb Pardubice viie mänguvooru järel ühe punktiga viimasel tabelireal. Seni on Saarma kaasa löönud neljas liigakohtumises ja kogunud 164 mänguminutit. Ühel korral on ta kuulunud algrivistusse ning kolmel sekkus varumeeste pingilt.