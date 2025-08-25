Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

256 osaleja konkurentsis toimunud võistlustel pidas Grabe üheksa kohtumist. Turniiri algfaasis ehk juba teises voorus pidi Grabe tunnistama vastase 9-0 paremust, kuid peale seda õnnestus Grabel võita kolm järgmist vastast ja jõuda sellega play-offi ehk 64 parima hulka.

"Ameerikas mängimine kipub mulle sobima. Aasta alguses võitsin Las Vegases Predator Pro Series Open nimelise rahvusvahelise suurturniiri, nüüd teenisin prestiižel US Openil oma karjääri parima viienda koha. Turniiride melu, fännide huvi, tipptasemel mänguareen ja head vastased panevad mind rohkem pingutama ja see teeb ka mängimise nauditavamaks", ütles peale turniiri lõppu Grabe.

"Olen sel aastal oma mänguga tõesti rahul ja see on kaasa toonud ka head tulemused. Samas, olles reisinud ja osalenud turniiridel üle kahe kuu järjest, peab leidma natuke aega ka puhkuseks, et jätkuks energiat aasta lõpuni", lisas Grabe.

Play-offi esimeses ringis pidi Team Estonia sportlaste hulka kuuluv Grabe võtma mõõtu värskelt Saudi Araabias peetud MM-il maailmameistriks kroonitud Filipiinide esindaja Carlo Biadoga. Grabe suutis Biado vastu näidata pea veatut mängu ning võitis kohtumise ülekaalukalt tulemusega 10-3.

Järgmises ringis ehk 32 parima hulgas oli Eesti esindaja kindlalt tulemusega 10-1 parem Kanada sportlasest John Morrast. Selle tulemusega oli Grabe korranud oma parimat Ameerika lahtiste meistrivõistluste tulemust ehk üheksandat kohta.

16 parima hulgas tuli Grabele vastu Taiwani esindaja, kaks korda varasemalt MM-il poolfinaalis mänginud Wu Kun Lin, kelle Grabe alistas tulemusega 10-6. Veerandfinaalis ehk mängus, kus kaalul oli ei rohkem ega vähem kui medal ja poolfinaali koht, oli Grabe vastaseks samuti Taiwani sportlane, 2015. aastal nii 9-palli kui 10-palli formaatides maailmameistriks kroonitud Ko Pin Yi.

Grabe ei suutnud näidata oma parimat mängu ja nii tuli vastu võtta kaotus tulemusega 5-10.

Võistlused võitis Singapuri esindaja Aloysius Yapp, kes oli tasavägises finaalis tulemusega 13-11 parem Ameerika esindajast Fedor Gorstist, kes on kahel eelneval aastal US Openi finaalis mänginud ja eelmisel aastal ka võitnud.

Lisaks aule ja kuulsusele võttis Yapp 48. korda peetud võistluselt kaasa legendaarse rohelise võitja pintsaku ja 100 000 dollari suuruse auhinnaraha.

Kolmandad kohad saavutasid Filipiinide esindaja Johann Chua ja veerandfinaalis Grabe alistanud Ko Pin Yi.

"Võita järjest ülekaalukalt nii valitsevat maailmameistrit kui ka teisi maailma tippe on märk väga tugevast positsioonist maailma absoluutses paremikus. Igal juhul on taas ajalugu tehtud ja väike Eesti paistab peale seda tulemust veelgi eredamalt maailma piljardi kaardil", ütles peale võistluste lõppu Grabe koduklubi Predator Piljardispordi Akadeemia esindaja Kristjan Kuusik.

"Grabe töökus ja pühendumus on viinud teda sihile ja suuresti just tänu tema tulemustele on Eesti piljardisport jõudnud paljude Eesti inimesteni," lisas Kuusik.

Aasta lõpp tõotab Grabel tulla tihe. Sellel aastal on jäänud veel kaks MM-i, mis mõlemad toimuvad Aasias. Esimene on 20.-28. septembril toimuv 10-palli MM Vietnamis (Ho Chi Minh) ja teine 8-palli MM 8.-13. oktoobril Balil. Juba kahe nädala pärast lendab Grabe Hiina, kus 10.-15. septembrini peetakse Hiina lahtised meistrivõistlused.

Lisaks Grabele osales võistlustel ka teine Eesti sportlane Karl Gnadeberg, kes pääses küll play-offi, kuid pidi siis tunnistama Fedor Gorsti kindlat 10-2 paremust. Gorst on kahel korral kroonitud ka maailmameistriks.