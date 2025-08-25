Crossfitter Miko Lilleorg: sa pead valmistuma kõige jaoks

Augusti lõpus toimub USA-s ülemaailmne crossfiti võistlus, kus osaleb ka üks eestlane. 27-aastane Miko Lilleorg on crossfitiga tegelenud ligi viis aastat. Crossfiti juures meeldib Lilleorule ala mitmekülgsus.

"Kunagi ei tea, mis sind võistlustel ees ootab, aga sa pead valmistuma kõigeks. Sa pead suutma joosta maratoni, kükkida 200 kg, aga samas tegema ka keharaskusega jõutõmbeid, ülestõuse, kätelkõnde, kätelseise. Sa pead olema kõiges piisavalt hea, valmistud kõige jaoks," sõnas crossfitter Miko Lilleorg.

Lilleoru sõnul teeb crossfiti eriliseks see, et seal on kõik mõõdetav.

"Kui me räägime näiteks kulturismist kõrval, siis seal on pigem kõik hinnaguline, kuidas keegi välja näeb. Meil on kõik kas raskuste peale, aja peale või korduste peale. Kui on antud võistluskava ette, siis näiteks täna ongi, et leia oma max kükk," rääkis Lilleorg.

Võistlus World Fitness Project, kus Lilleorg Arizonas osaleb, on tegelikult sarja teine etapp, kust saab pääseda aasta lõpus toimuvasse finaali Taanis.

"Kõik on väga heas vormis. Seal on 30 maailma parimat meest üksteisega mõõtu võtmas seitsmel erineval alal. Tuleb väga tasavägine ehk siis seal ei ole keegi kellestki teisest väga palju parem, kõik on üldiselt head, aga mängivad rolli väga pisikesed detailid."

Võistluste esimene ala on aja peale kahe miili jooks, mille võistlejad peavad läbima Arizona 40 kraadises kuumuses.

"Meil on siin suvel mingi 20 kraadi, nii et saame päris kõvasti keha proovile panna. Kõik on inimlikud asjad, mis me seal teeme sellesuhtes, et kõik mis trennis teinud oleme saame seal maksma panna ja kõik mis on trennis tegemata jäetud, siis seal kohe maksad ka selle eest," sõnas Lilleorg.

Kolme päevane võistlus toimub augusti viimastel päevadel.