Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

West Ham asus juba 6. minutil juhtima, kui Lucas Paqueta saatis kauni kauglöögi ristnurka. Chelsea pööras kaotusseisu kiirelt eduks ning järgmise pooltunni jooksul said jala valgeks Joao Pedro, Pedro Neto ja Enzo Fernandez. Teisel poolajal kurvastasid kodupublikut väravatega veel Moises Caicedo ja Trevoh Chalobah.

Chelsea talisman Cole Palmer nimetati põhikoosseisu, aga sai mängueelsel soojendusel vigastada ja jäi kõrvaltvaatajaks. "Olen tulemusega väga rahul, arvestades, et me ei alustanud mängu kõige paremini. Cole'i vigastus, vastaste kiire värav, kuid meie meeskonna vastus oli suurepärane," rääkis Chelsea peatreener Enzo Maresca.

"Cole ei ole päris sajaprotsendilises vormis. Ta proovis küll enne mängu soojendust kaasa teha, aga tundis midagi, nii et otsustasime mitte riskida. Eks lähiajal selgub, kas tegu on millegi tõsisega või mitte," lisas ta.

Chelsea kirjutas tabelisse ühe viigi kõrvale esimese võidu, West Ham on kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised.