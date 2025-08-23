Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

Michael Olise'i kaks väravat ja Luis Diaze tabamus viisid Bayerni poolajaks 3:0 juhtima. Teises vaatuses vastasele armu ei antud, kui 14-minutilise perioodi jooksul sai kübaratrikiga hakkama Harry Kane, kes vormistas võõrustajale 6:0 võidu.

"Tahtsime hooaja avakohtumises tugeva avalduse teha ja usun, et suutsime selle eesmärgi täita," sõnas Kane kohtumise järel. "Kogu meeskonna esitus, alates kaitseliinist kuni ründajateni, oli väga kõrgel tasemel. 6:0 võidu üle ei saa kuidagi nuriseda."

"Poolajal mõtlesin endamisi, et peaksin ise ka värava kirja saama. Tore, et teisel poolajal õnnestuski mitmel korral skoorida," lisas Bundesligas oma kaheksanda kübaratriki löönud Kane.

Laupäeval tulevad väljakule Eesti koondislaste Karl Jakob Heina ja Karol Metsa koduklubid Bremeni Werder ja St. Pauli. Werder kohtub võõrsil Frankfurdi Eintrachtiga ning St. Pauli võõrustab Dortmundi Borussiat.