Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

Eesti saab saata veebruaris Milanos peetavale taliolümpiale iluuisutamise meeste üksiksõidus ühe sportlase. Olümpiapiletit ihkab nii Bostonisse harjutama kolinud Aleksandr Selevko kui ka tema noorem vend Mihhail, kes treenis pikalt Los Angelese lähistel.

Valitsev Eesti meister Mihhail Selevko ladus kaks ja pool kuud uueks hooajaks põhja Ameerika Ühendriikides, tänavu oli ta ookeani taga kauem kui eelmistel suvedel.

"Peale MM-i ma treenisin Tallinnas ja suvel lendasin Californiasse ja treenisin seal Rafael Arutjunjani tiimiga," ütles ta ERR-ile. "Kindlasti läks hästi ja ma loodan, et saan seda suvist töö hooajal ka hästi näidata."

Treener Irina Kononova ütles ERR-ile, et suvise töö vilju saab hakata hindama alates septembri lõpust, kui Selevko avab Slovakkias ISU Challengeri etapil võistlushooaja.

Lühikava on tal vana, aga vabakava uus ning mõlema kava koreograaf on Adam Solya. "Uus vabakava Hans Zimmeri muusikale mulle väga meeldib ja ma arvan, et see on väga hea valik olümpiahooajal. Valisin muusika isa ja oma treenerite ja koregraafiga tegime mitu varianti, mis mulle meeldisid. Nendega koos tegime lõpliku valiku," rääkis Selevko. "Ma näitan vabakavas kosmilist jõudu. Ma arvan, et see on väga huvitav kava ja loodan, et inimestele ka meeldib."

Selevko valdab kolme erinevat neljakordset hüpet ja jooksvalt vaadatakse, mitu neljast kavadesse panna. "Vaatame, kuidas võistlustel paneme. Võib-olla alguses kaks ja pärast kolm või neli, siis on võimalik kaks korda sama neljast hüpet teha ühes kavas," rääkis treener Kononova.

Kui Tondiraba jäähallis oli nähtava treeningu ajal vaid kaheksa soojakraadi, siis Los Angelesest 65 kilomeetri kaugusel Irvine'is sai noorem Selevko harjutada raskeid elemente kvaliteetselt ja hea konkurentsis. Eelnevalt treenis samal jääl ka valitsev maailmameister ja maailmarekordimees Ilia Malinin.

"Seal oli väga hea jäähall, väga hea tiim, oli ka palju tugevaid iluuisutajaid, kellega oli väga motiveeriv seal treenida. Ma arvan, et see oli minu jaoks väga kasulik," rääkis Selevko.

Kogenud Rafael Arutjunjani juures on Kononova õpilane varemgi treeninud. "Tegin väga palju tööd. Pöörasin rohkem tähelepanu elementide stabiilsusele, kvaliteedile ja detailidele. Tahan seda sel hooajal parandada," lisas Selevko.

Uuel hooajal saab Mihhail Selevko võistelda kahel ISU Grand Prix etapil - oktoobris Prantsusmaal ja novembris Soomes. Rahvusvahelised turniirid ja Euroopa meistrivõistlused näitavad, kes Eesti meesüksiksõitjatest pääseb olümpiale.