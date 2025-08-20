X!

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

Iluuisutamine
{{1755703680000 | amCalendar}}
Foto: ERR
Iluuisutamine

Eesti saab saata veebruaris Milanos peetavale taliolümpiale iluuisutamise meeste üksiksõidus ühe sportlase. Olümpiapiletit ihkab nii Bostonisse harjutama kolinud Aleksandr Selevko kui ka tema noorem vend Mihhail, kes treenis pikalt Los Angelese lähistel.

Valitsev Eesti meister Mihhail Selevko ladus kaks ja pool kuud uueks hooajaks põhja Ameerika Ühendriikides, tänavu oli ta ookeani taga kauem kui eelmistel suvedel.

"Peale MM-i ma treenisin Tallinnas ja suvel lendasin Californiasse ja treenisin seal Rafael Arutjunjani tiimiga," ütles ta ERR-ile. "Kindlasti läks hästi ja ma loodan, et saan seda suvist töö hooajal ka hästi näidata."

Treener Irina Kononova ütles ERR-ile, et suvise töö vilju saab hakata hindama alates septembri lõpust, kui Selevko avab Slovakkias ISU Challengeri etapil võistlushooaja.

Lühikava on tal vana, aga vabakava uus ning mõlema kava koreograaf on Adam Solya. "Uus vabakava Hans Zimmeri muusikale mulle väga meeldib ja ma arvan, et see on väga hea valik olümpiahooajal. Valisin muusika isa ja oma treenerite ja koregraafiga tegime mitu varianti, mis mulle meeldisid. Nendega koos tegime lõpliku valiku," rääkis Selevko. "Ma näitan vabakavas kosmilist jõudu. Ma arvan, et see on väga huvitav kava ja loodan, et inimestele ka meeldib."

Selevko valdab kolme erinevat neljakordset hüpet ja jooksvalt vaadatakse, mitu neljast kavadesse panna. "Vaatame, kuidas võistlustel paneme. Võib-olla alguses kaks ja pärast kolm või neli, siis on võimalik kaks korda sama neljast hüpet teha ühes kavas," rääkis treener Kononova.

Kui Tondiraba jäähallis oli nähtava treeningu ajal vaid kaheksa soojakraadi, siis Los Angelesest 65 kilomeetri kaugusel Irvine'is sai noorem Selevko harjutada raskeid elemente kvaliteetselt ja hea konkurentsis. Eelnevalt treenis samal jääl ka valitsev maailmameister ja maailmarekordimees Ilia Malinin.

"Seal oli väga hea jäähall, väga hea tiim, oli ka palju tugevaid iluuisutajaid, kellega oli väga motiveeriv seal treenida. Ma arvan, et see oli minu jaoks väga kasulik," rääkis Selevko.

Kogenud Rafael Arutjunjani juures on Kononova õpilane varemgi treeninud. "Tegin väga palju tööd. Pöörasin rohkem tähelepanu elementide stabiilsusele, kvaliteedile ja detailidele. Tahan seda sel hooajal parandada," lisas Selevko.

Uuel hooajal saab Mihhail Selevko võistelda kahel ISU Grand Prix etapil - oktoobris Prantsusmaal ja novembris Soomes. Rahvusvahelised turniirid ja Euroopa meistrivõistlused näitavad, kes Eesti meesüksiksõitjatest pääseb olümpiale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

22:23

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

15.07

Suri teenekas iluuisutamistegelane Anne Šaraškin

25.05

Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

18.05

Kahekordne maailmameister tõi oma tiimi koos Gerli Liinamäega Tartusse

14.05

Rahvusvaheline uisuliit lubas neli venelast olümpia katsevõistlusele

11.05

Petrõkina edu avas eestlannadele ukse: töötame katsevõistluste nimel

07.05

Petrõkina ja Varnavskaja said uisuliidu kõrge tunnustuse

01.05

Raske terviseprobleemi seljatanud USA jäätantsupaar naaseb jääle

29.04

Tallinn lõpetas töösuhte Glebovaga

videod

sport.err.ee uudised

22:23

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

22:19

ETV spordisaade, 20. august

21:55

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

21:26

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20:51

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20:14

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:21

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

15:21

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo