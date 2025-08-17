Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

43-aastane Robertson alustas finaalkohtumist vinge hooga ja teenis esimese sessiooni lõpuks 6:2 edu. Pausilt tagasi tulles võitis austraallane veel ühe freimi, aga siis sai hoo sisse O'Sullivan, kes võitis järgmised viis freimi ning läks seejärel matši 9:8 juhtima.

Robertsonil õnnestus järgmise freimiga siiski viigistada ning otsustavas freimis jäi austraallane peale, teenides pingelise 10:9 võiduga turniirivõidu.

"Püha jumal, see, kuidas [O'Sullivan] tagasi tuli! See areen oli viimane koht, kus ma sel hetkel olla tahtsin," ütles Robertson pärast suurt võitu. "Ma ei teinud suuri eksimusi, aga ta suutis ikka viigistada. Ma olen nii tänulik, et saan temaga seda lava jagada. Asi pole isegi võitudes ja kaotustes, ma tahan lihtsalt endast parima anda ja pealtvaatajatele midagi anda."

2010. aastal maailmameistriks tulnud Robertson ütles, et see võit oli tema karjääri parim. "See on minu jaoks MM-tiitlist tähtsam, sest vastasin lõpuks küsimusele, kas suudan Ronnie nii suures finaalis alistada," selgitas austraallane. "Oleme mitmel korral varem finaalis kohtunud ja ta on rohkem võite saanud. Aga siin oli nii palju kaalul, see oli mu karjääri suurim võit."

Lisaks 500 000 naelsterlingu suurusele autasule kerkis Robertson maailma edetabelis Judd Trumpi ja Kyren Wilsoni järel kolmandale reale.