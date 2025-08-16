X!

VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

Snuuker ja piljard
Ronnie O'Sullivan
Ronnie O'Sullivan Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Sports Images
Snuuker ja piljard

Snuukrilegend Ronnie O'Sullivan jõudis Saudi Araabia Mastersil märkimisväärse saavutuseni, kui ta lõi ühe mängu jooksul kaks maksimaalset seeriat.

Maailma edetabelis viiendal real asetsev O'Sullivan kohtus Saudi Araabia turniiri veerandfinaalis Chris Wakeliniga (WST 16.) ning tõestas, miks teda peetakse snuukri ajaloo kõige paremaks mängijaks.

49-aastane inglane alustas vastasseisu maksimaalse seeriaga ehk kogus esimese freimiga 147 punkti. Järgmises freimis sai ta kirja 142 punkti, kuid kaasmaalane Wakelin suutis kuuenda freimi lõpuks viigistada. O'Sullivan lõi siis veel ühe maksimaalse seeria ning lisas siis veel 117-punktise freimi, realiseerides 6:2 võidu ning edasipääsu finaali.

Seitsmekordne maailmameister ütles pärast võimsat mängu, et polnud end kunagi varem nii hästi tundnud. "Ma pole kunagi nii hästi mänginud, ma ei tea, kust see nüüd tuli!" ütles vanameister. "Tunnen, et pole viimased kaks aastat nii heas vormis olnud, aga see vorm lauale viia on täitsa teine asi. Kuulsin, et 147-se seeria eest antakse 50 000 naela, mõtlesin, et see on hea siht. Aga pärast esimest hakkasin mõtlema, et teeks äkki ühe veel."

Tema vastane oli suurepärasest esitusest hämmingus. "See oli midagi erilist, milline mängija! Parim eales," kirjutas Wakelin pärast kaotust ühismeedias.

Alles aprillis sai Walesi snuukriprofist Jackson Page'ist esimene mängija ajaloos, kes ühes mängus kaks 147-st seeriat löönud. O'Sullivani viimane maksimaalne esitus ametlikus mängus jääb aastasse 2018, oma karjääri jooksul on ta neid kogunud 17 tükki.

O'Sullivan mängib finaalis austraallase Neil Robertsoniga (WST 8.), kes alistas poolfinaalis inglase Elliot Slessori (WST 29.) kuus-kolm.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

19:52

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas

19:21

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

18:49

Kettagolfi Eesti meistritiitli pälvisid Villmann ja Tätte

18:24

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

18:04

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

17:29

Jaapani tõkkejooksja püstitas ajaloolise rahvusrekordi

16:58

VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

16:24

Enok ja Simm kindlustasid autoralli Soome meistritiitli

15:49

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

15:18

VIDEO | Eesti koondise kapten lõi Ungari karikavõistlustel iluvärava

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo