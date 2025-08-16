VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

Maailma edetabelis viiendal real asetsev O'Sullivan kohtus Saudi Araabia turniiri veerandfinaalis Chris Wakeliniga (WST 16.) ning tõestas, miks teda peetakse snuukri ajaloo kõige paremaks mängijaks.

49-aastane inglane alustas vastasseisu maksimaalse seeriaga ehk kogus esimese freimiga 147 punkti. Järgmises freimis sai ta kirja 142 punkti, kuid kaasmaalane Wakelin suutis kuuenda freimi lõpuks viigistada. O'Sullivan lõi siis veel ühe maksimaalse seeria ning lisas siis veel 117-punktise freimi, realiseerides 6:2 võidu ning edasipääsu finaali.

Seitsmekordne maailmameister ütles pärast võimsat mängu, et polnud end kunagi varem nii hästi tundnud. "Ma pole kunagi nii hästi mänginud, ma ei tea, kust see nüüd tuli!" ütles vanameister. "Tunnen, et pole viimased kaks aastat nii heas vormis olnud, aga see vorm lauale viia on täitsa teine asi. Kuulsin, et 147-se seeria eest antakse 50 000 naela, mõtlesin, et see on hea siht. Aga pärast esimest hakkasin mõtlema, et teeks äkki ühe veel."

Tema vastane oli suurepärasest esitusest hämmingus. "See oli midagi erilist, milline mängija! Parim eales," kirjutas Wakelin pärast kaotust ühismeedias.

Alles aprillis sai Walesi snuukriprofist Jackson Page'ist esimene mängija ajaloos, kes ühes mängus kaks 147-st seeriat löönud. O'Sullivani viimane maksimaalne esitus ametlikus mängus jääb aastasse 2018, oma karjääri jooksul on ta neid kogunud 17 tükki.

O'Sullivan mängib finaalis austraallase Neil Robertsoniga (WST 8.), kes alistas poolfinaalis inglase Elliot Slessori (WST 29.) kuus-kolm.